ASÜ’de “Hocalı Katliamı ve Karabağ Meselesi” etkinliği

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Turizm Fakültesi ve Turkuaz Öğrenci Topluluğu tarafından “Hocalı Katliamı ve Karabağ Meselesi” etkinliği düzenlendi.

ASÜ Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe Hocalı Toplumsal Birliği Kadın Kolları Başkanı Ayna Novruzova ve Birlik Üyesi Sevinç Veliova konuk oldu. Programda, 28 yıl önce Ermeniler tarafından gerçekleştirilen katliam gözler önüne serildi.

1992 yılında, 613 vatandaşın katledildiği olayın sıradan bir olay olmadığını ve unutturulmaması gerektiğini ifade eden Ayna Novruzova, Ermenilerin Hocalı’da insanlığa karşı bir cinayet işlediklerini vurguladı.

Birlik Üyesi ve katliam tanığı Sevinç Veliova da, Hocalı’da gerçekleşenleri Karabağ meselesi üzerinden değerlendirerek, hem kişisel duygu dünyasını hem de olayın toplumsal düzeyde oluşturduğu ağır travmaları anlattı. Öğrenciler ve akademisyenlerin takip ettiği konferansta, katliam gününe dair fotoğraf ve videolardan oluşan bir sunum da yapıldı ve hayatını kaybedenler dualarla anıldı. Etkinlik, senaryosunu Farac Şükürov’un yazdığı, Türkiye’den ve Azerbaycan’dan toplam 11 öğrencinin sahnelediği “Hocalı” isimli tiyatro gösterisi ile tamamlandı.

Program sonunda Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hediye Erdoğan, Novruzova ve Veliova’ya katılımları için Turkuaz Öğrenci Topluluğu Başkanı Ceyhun İsmailzade’ye de etkinliğin düzenlenmesindeki katkıları için teşekkür etti.

