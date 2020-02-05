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ASÜ’de ihtisaslaşmaya dair fikir toplantıları sürüyor

AKSARAY HABERLERİ  | 05.02.2020 11:27 | Son Güncelleme

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof.

ASÜ’de ihtisaslaşmaya dair fikir toplantıları sürüyor

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, ihtisaslaşma kapsamında ortaya toplumsal katma değer oluşturan projelerin çıkması için yeni dönemde çalışmaların ivmesini daha da arttıracaklarını söyledi.
ASÜ’de, farklı bilim dallarından akademisyenlerin çalışma alanlarıyla, spor ve sağlık kesişen kümesini kapsayan ihtisaslaşma alanı arasında nasıl bir bağ kurulabileceğini tespit etmek adına düzenlenen toplantılar devam ediyor. Bu kapsamda Tıp Fakültesi akademisyenleriyle bir araya gelen Rektör Şahin, düzenlenen toplantıların yeni fikirlerin ortaya çıkması ve bu fikirlerin disiplinler arası çalışmalarla geliştirilmesine imkan sağladığını söyledi. Fakülte ve bölüm bazlı bu istişarelerin sürdüğünü anımsatan Rektör Şahin, “ASÜ olarak ikinci başvuru döneminde ihtisaslaşan üniversiteler arasındayız ve iyi bir yoldayız. Burada olabildiğince verimli çalışmalar ortaya koymak durumundayız. Özellikle disiplinler arası çalışmalar büyük önem arz ediyor. Biz de, bu hususta hem iç, hem de dış paydaşlarımızla görüşmelerimize devam ediyoruz” dedi.
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Engin Deligöz de, ihtisaslaşmadaki ilk bir yıllık süre içerisinde yapılan çalışmaları anlattı. İhtisaslaşma payesinin ASÜ açısından çok değerli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Deligöz, kurum ve şehir toplantıları, İhtisaslaşma Koordinatörlüğünün kurulması, çalışmaların sistemsel bir zemin üzerine oturtulması, düzenlenen etkinlikler, ortaya çıkan ilk fikirler, başvurular ve destekler gibi konulara dikkat çeken bir konuşma yaptı.
İhtisaslaşma Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Lalehan Akyüz ise yapılabilecek proje başvurularına ilişkin bilgiler verdi.
Yapılan konuşmaların ardından Tıp Fakültesi akademisyenleri, sporla sağlığın kesiştiği noktada yapılması muhtemel fikirlerini ifade etti. Rektör Şahin ve Koordinatör Akyüz, toplantının istişare bölümünde soruları yanıtladı.

ASÜ’de ihtisaslaşmaya dair fikir toplantıları sürüyor

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