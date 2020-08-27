ASÜ’de, kontenjanların yüzde 93’ü doldu

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, ÖSYM Başkanlığı tarafından açıklanan “2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Yerleştirme Sonuçlarına” göre, ASÜ’deki kontenjanların yüzde 93.23’sinin dolduğunu söyledi.

2019 yılına göre, tercih edilirliğin ve yerleşme oranlarının arttığını belirten Şahin, 39 lisans programı için ayrılan 2 bin 228 kontenjanın 2 bin 116’sının; 39 ön lisans programı için ayrılan bin 614 kontenjanın da bin 466’sının dolduğunu söyledi. Bu rakamlara göre, Üniversite genelinde lisans kontenjanlarındaki doluluk oranının yüzde 93,23, ön lisans kontenjanlarındaki doluluk oranının ise yüzde 90,83 olarak gerçekleştiğini kaydeden Şahin, genel oranın ise yüzde 93.23 olduğunu açıkladı. 2019 yılında doluluğun yüzde 87’ler seviyesinde olduğundan da söz eden Prof. Şahin, “Bu yıl toplam 3 bin 582 yeni öğrenci ASÜ’ye yerleşti. Kısa süre içinde yapılacak olan Özel Yetenek Sınavları, ek yerleştirmeler, Dikey Geçiş Sınavı yerleştirmeleri, lisansüstü öğrenciler ve uluslararası öğrencilerle birlikte, yeni öğrenci sayımız 4 bin’i geçecektir” dedi.



