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ASÜ’de olimpik yay üretimi için fizibilite raporu olumlu

AKSARAY HABERLERİ  | 29.12.2020 15:02 | Son Güncelleme

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof.

ASÜ’de olimpik yay üretimi için fizibilite raporu olumlu

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, olimpik yay geliştirme ve imal etme projesinin tamamlandığını, hazırlanan fizibilite raporlarına göre, ASÜ’de yıllık 3 bin adet olimpik yay üretiminin öngörüldüğünü söyledi.
Projeyi, okçuluk sporunda kullanılan ve tamamen ithal edilen olimpik yayı yerli ve milli imkanlarla üretmek adına hazırladıklarını ve çalışmanın Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) tarafından desteklendiğini belirten Rektör Şahin, teknik ve finansal fizibilite raporlarının da tamamlandığını söyledi. Rapora göre, ASÜ’nün bu çalışması yüksek teknoloji içermesi ve pazardaki rekabetin az olması sebebiyle, ürün bazında karlılığı yüksek bir yatırım olarak değerlendirildi. Bununla birlikte, olimpik yay üretim tesisinin kurulması durumunda; hem ithal edilen bir ürün yerli ve milli kaynaklarla üretilmiş olacak hem de istihdama, bölgesel ekonomiye ve sosyo-kültürel gelişime katkı sağlanacak. ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, bu yatırım ile Aksaray ve TR71 bölgesinin yüksek teknoloji üretebilen bir bölge haline gelebileceğini ve hızlı şekilde önemli bir merkeze dönüşebileceğini belirtti. Fizibilite raporuna göre Olimpik Yay Üretim Tesisinin ASÜ kampüsünde olması ve tesisin tam kurulu hale gelmesiyle, yıllık 3 bin adet olimpik yay üretiminin yapılması öngörülüyor.
“Okçuluk Sporunda Kullanılan Olimpik Yay Geliştirilmesi, İmalatı, Sertifikasyonu ve Pazarlaması” projesinin, spor ve sağlık alanındaki ihtisaslaşma çalışmalarının somut bir çıktısı olduğuna dikkat çeken ASÜ Rektörü, “Çalışmaya katkı sunan herkese çok teşekkür ediyoruz. Biz, yeni üretim alanları oluşturmak için samimiyetle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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