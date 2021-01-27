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ASÜ’de unvanda yükselen akademisyenler cübbelerini giydi

27.01.2021 14:43 | Son Güncelleme:
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Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof.

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, bir öğretim üyesi için unvan almanın mesleki hayatındaki en heyecanlı ve anlamlı günlerden birisi olduğunu söyledi.
ASÜ’de, son bir yıl içinde, akademik unvanda yükselen öğretim üyeleri için “Cübbe Giyme Töreni” yapıldı. Salgın koşullarına göre dizayn edilen törende mesafe kuralına üst düzeyde riayet edildi. Etkinliğin açılışında kısa bir selamlama konuşması yapan Rektör Prof. Dr. Yusuf Şahin, öğrencilerin üniversitelerin varlık sebebi olduğunu, bunun, yaşanan salgın sürecinde daha derinden hissedildiğini belirtti. Salgının en kısa zamanda bitmesi dileklerinde bulunan Şahin, “Aşılama çalışmalarının da yoğunlaşmasıyla birlikte normalleşmenin mümkün olan en kısa zamanda gerçekleşmesini ve öğrencilerimize yeniden kavuşmayı umut ediyoruz” diye konuştu.
Yaşanan ağır koşullara rağmen hayatın da devam ettiğini ve bir yıllık süre içerisinde pek çok akademisyenin Dr. Öğr. Üyesi, Doçent ve Profesör unvanı aldığını kaydeden Şahin, “Bu törenler bizim açımızdan kıymetli. Çünkü öğretim üyeliğinin en keyifli taraflarından birisi de unvan almaktır diyebiliriz. Unvan alma süreçleri kendiliğinden olmuyor ve aslında kişi hayatının pek çok alanından feragat ediyor, yoğun biçimde çalışıyor. Tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyor, emekleri ve çalışmalarından dolayı kutluyor, yeni unvanlarının kendilerine ve milletimize hayırlar getirmesini diliyoruz” dedi.
Yapılan konuşmanın ardından cübbelerini giyen akademisyenlere Rektör Şahin, “Başarı Belgesi” takdiminde bulundu.
Törende 21 Dr. Öğr. Üyesi, 23 Doçent ve 16 Profesör cübbe giydi.

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