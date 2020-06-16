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ASÜ’den enerji verimliliği konusunda büyük adım

AKSARAY HABERLERİ  | 16.06.2020 13:48 | Son Güncelleme

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof.

ASÜ’den enerji verimliliği konusunda büyük adım

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, en çevreci dördüncü üniversite olan ASÜ’nün “Türkiye’de Kamu Binalarında Enerji Verimliliği” projesine yaptığı başvurunun kabul edildiğini söyledi.
Dünya Bankası tarafından fonlanan projenin Hazine ve Maliye Bakanlığının garantörlüğünde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının işbirliğinde yürütüldüğünü kaydeden Şahin, çalışmaya sayılı üniversitenin kabul edildiğini belirtti.
Beş yıl sürecek proje ile ASÜ’de toplam 70 bin 193 metrekare alana sahip beş farklı binanın enerji etütlerinin yapılmasının planladığına değinen Rektör Şahin, “Çalışma kapsamında binaların enerji kimlik belgeleri düzenlenecek, enerji verimlilik düzeyleri ve elde edilecek tasarruf seviyeleri tespit edilecek ve yatırım maliyetleri ile birlikte raporlanacak. Sonrasında ise uygun bulunan binalarının mekanik ve elektrik tadilat projeleri hazırlanarak enerji verimliliği iyileştirmeleri yapılacak” dedi.
GreenMetric tarafından yapılan ölçümlemelerin ardından ASÜ’nün en çevreci dördüncü üniversite olduğunu ve bu payeyi geliştirmek adına çevreci tüm projelere büyük bir titizlikle yaklaştıklarını ifade eden Prof. Şahin, “Çevreyle uyumlu bir büyüme stratejisi izliyoruz. “Türkiye’de Kamu Binalarında Enerji Verimliliği” projesi de bizim önemsediğimiz bir çalışma. Proje ile kamu binalarında enerji verimliliği sağlanarak enerji maliyetinde düşüş ve tasarrufun kanıtlanması, ulusal düzeyde sosyal ve ekonomik fayda sağlanması ve kamu binalarının öncülüğünde enerji verimliliği konusunda farkındalığın artırılması amaçlanmaktadır” dedi.
ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, projenin hazırlanması sürecine katkı sunan herkese teşekkür etti.

ASÜ’den enerji verimliliği konusunda büyük adım

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