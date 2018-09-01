Asuman Dabak fit vücuduyla gençlere taş çıkarıyor

Ünlü sanatçı fotoğrafını "Sürpriz bir günaydın! Geçen yıl son bikinili resmim demiştim...Dün eski resmime öyle güzel yorumlar geldi ki; bu resmi çektim,daha yakın olabilirdi, estetik bağımlılığım izin vermedi..İyi pazarlar" notuyla paylaştı...

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63 yaşındaki Akrep Nalan'ın mayolu fotoğrafını Onur akay Instagram'da paylaştı ve altına “Ekim'de denize girdik darısı Kasım'a ama helal olsun Akrep Nalan’a! Ben biraz kilo alınca denizin içinden çıkamadım… Önceki yıllarda Akrep Nalan’ı mayolu görüntülemek için, gazeteci arkadaşlarımız Bodrum’da gizli çekim yaparlardı. Nalan artık poz veriyor, çünkü eskisi kadar kilolu değil.” notunu düştü. FOTOĞRAF: INSTAGRAM