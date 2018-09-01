MAGAZİN

Asuman Dabak fit vücuduyla gençlere taş çıkarıyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.09.2018 09:29 | Son Güncelleme

Asuman Dabak, çekim arasında soluğu Çeşme sahillerinde aldı.

48 yaşındaki başarılı oyuncu Asuman Dabak, plajda adeta şov yaptı. “Ege’nin Hamsisi” dizisinde oynayan Dabak çekim aralarında stres attı.

Yaşımı söylemem!

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TRT 1’de yayınlanan “Ege’nin Hamsisi” dizisi çekimleri sebebiyle İzmir’de olan Asuman Dabak, çekim arasında soluğu Çeşme sahillerinde aldı.
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Momo Beach’te görüntülenen oyuncu, fit vücudu ile dikkat çekti. Düzenli spor yapmayı ihmal etmediği belirten Dabak, artık yaşını söylemeyeceğini açıkladı.
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İşte 40'lı yaşlarını geride bırakan ünlü isimlerin iddialı pozları...

İşte 40'lı yaşlarını geride bırakan ünlü isimlerin iddialı pozları...
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89 yaşındaki Gülriz Sururi'den yeni bikinili paylaşım....
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Ünlü sanatçı fotoğrafını "Sürpriz bir günaydın! Geçen yıl son bikinili resmim demiştim...Dün eski resmime öyle güzel yorumlar geldi ki; bu resmi çektim,daha yakın olabilirdi, estetik bağımlılığım izin vermedi..İyi pazarlar" notuyla paylaştı...
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52 yaşındaki Derya Tuna'nın Bodrum tatilinde çekilen fotoğrafları uzun süre konuşuldu...FOTOĞRAF: HÜRRİYET
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Hülya Avşar Instagram sayfasında siyah bikinisiyle verdiği bu pozu paylaştı. 55 yaşındaki Avşarkızı'nın photoshop uygulamamış olması dikkat çekti.FOTOĞRAF: INSTAGRAM
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59 yaşındaki Semiha Yankı bodrum tatilinde çekilen fotoğraflarını Instagram'da paylaştı...FOTOĞRAF: INSTAGRAM
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63 yaşındaki Akrep Nalan'ın mayolu fotoğrafını Onur akay Instagram'da paylaştı ve altına “Ekim'de denize girdik darısı Kasım'a ama helal olsun Akrep Nalan’a! Ben biraz kilo alınca denizin içinden çıkamadım… Önceki yıllarda Akrep Nalan’ı mayolu görüntülemek için, gazeteci arkadaşlarımız Bodrum’da gizli çekim yaparlardı. Nalan artık poz veriyor, çünkü eskisi kadar kilolu değil.” notunu düştü. FOTOĞRAF: INSTAGRAM
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73 yaşındaki Nebahat Çehre, 5 yıl önce böyle görüntülendi...FOTOĞRAF: HÜRRİYET
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70 yaşındaki Füsun Önal ayna önünde çektiği bikinili selfiesini Instagram'da paylaştı. FOTOĞRAF: INSTAGRAM
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