ASÜ’nün iki programına YÖK’ten onay

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, “Engelliler İçin Destek Programı” ve “Spor Yönetimi Programı” için YÖK’e yaptıkları başvuruların kabul edildiğini söyledi. Her iki alanla da özel olarak ilgilendiklerini kaydeden Şahin, engellilerle ilgili programın devlet üniversiteleri arasında bir ilki temsil ettiğine, sporla ilgili programın ise ihtisaslaşmayla doğrudan ilintili olduğuna dikkat çekti.

“Engellilere refakat edebilecek teknik personel yetiştireceğiz”

Açılması kabul edilen programlardan ilki olan “Engelliler İçin Destek Programı”nı, YÖK’le yaptıkları görüşmelerde özel olarak istediklerini ifade eden Rektör Şahin, ASÜ’nün, engellilerin de özel olarak tercih ettiği bir üniversite olmasına dair çalışmaları samimiyetle sürdürdüklerini vurguladı. Engelsiz bir kampüs oluşturmak adına çok çalıştıklarını ve farklı kurumların yaptığı incelemelerin ardından pek çok ödül aldıklarını anımsatan Prof. Şahin, “Biz, engellilere yönelik çalışmaları gerçek anlamda önemsiyor ve üzerimize düşenleri bir sorumluluk bilinci ile yerine getiriyoruz. Kampüsümüz fiziki olarak engelsiz bir kampüs. Bunun yanı sıra eğitim olanaklarına erişimin önündeki engelleri de kaldırıyoruz. Engelliler İçin Destek Programı, yaptığımız çalışmaları tamamlayan bir programdır. Bu program, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde kurulacaktır ve programın amacı, ‘Gölge Eğitici’ olarak da bilinen, engelli bireylere refakat ve rehberlik yapacak olan teknik elemanları yetiştirmektir” dedi.