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  4. ASÜ’nün sosyal medya performansı marka bilinirliğini arttırıyor

ASÜ’nün sosyal medya performansı marka bilinirliğini arttırıyor

AKSARAY HABERLERİ  | 13.01.2020 16:56 | Son Güncelleme

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof.

ASÜ’nün sosyal medya performansı marka bilinirliğini arttırıyor

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, ASÜ’nün, bilimsel, kültürel, sanatsal ve benzeri alanlarda gösterdiği başarıların bir yansıması olarak, sosyal medya platformlarında da yüksek etkileşim performansı gösteren üniversiteler arasında yer aldığını söyledi.
Üniversitelerin sosyal medya performanslarını verilere dayalı bir şekilde ve tamamen tarafsız olarak değerlendiren SocialBrands’in Ocak ayı sıralamasına göre ASÜ, devlet üniversiteleri arasında Facebook etkileşiminde ikinci, Twitter etkileşiminde 15’inci ve İnstagram etkileşiminde ise 23’üncü sırada yer aldı. ASÜ, tüm üniversiteler dikkate alındığında Facebook’ta beşinci, Twitter’da 17’inci, İnstagram’da ise 50’nci sırada bulunuyor. Sosyal medyanın artık hayatın merkezinde olduğunu ve yaptıkları çalışmalarla bu alandaki etkileşimi beklentiler ölçüsünde geliştirmeye çalıştıklarını kaydeden Rektör Yusuf Şahin, “Bu sıralama ASÜ’nün marka değeri açısından yükselişte olduğunu göstermesi bakımında da önem teşkil ediyor. ASÜ, bugün şehrin ve ülkemizin en bilinir, etkileşimi en yüksek markalarından birisidir. Amacımız, sosyal medya platformlarını daha efektif kullanarak, Üniversitemizi zirveye taşımaktır” dedi.
ASÜ’nün kurumsal sosyal medya hesaplarında, düzenlenen etkinliklere dair fotoğraflar, videolar ve açıklamalar anlık olarak paylaşılıyor.

ASÜ’nün sosyal medya performansı marka bilinirliğini arttırıyor

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