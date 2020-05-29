YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. ASYMD’den Spor Yazarı Belgin’e tepki

ASYMD’den Spor Yazarı Belgin’e tepki

MALATYA HABERLERİ  | 29.05.2020 12:23 | Son Güncelleme

Yeni Malatyaspor’da 5 futbolcu ve 1 personelin korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine çıktığı bir televizyon kanalında tepki çeken yorumlar yapan Spor Yazarı Kemal Belgin’e Anadolu Spor Medyası ve Yazarlar Derneği’nden tepki geldi.(ASMYD) Malatya Genel Başkanı Akif Çelik, dün akşam Yeni Malatyaspor kulübünde görülen korona virüs vakaları sonrası bir televizyon kanalında çıkan vakalarla ilgili iddialarda bulunan Kemal Belgin’e tepki gösterdi.Çelik, “Sağlık açısından hayati önem taşıyan bir gelişmeyle alakalı yapılan bu yorum bizleri üzmekle beraber şaşkınlığa sürüklemiştir.

ASYMD’den Spor Yazarı Belgin’e tepki

Yeni Malatyaspor’da 5 futbolcu ve 1 personelin korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine çıktığı bir televizyon kanalında tepki çeken yorumlar yapan Spor Yazarı Kemal Belgin’e Anadolu Spor Medyası ve Yazarlar Derneği’nden tepki geldi.
(ASMYD) Malatya Genel Başkanı Akif Çelik, dün akşam Yeni Malatyaspor kulübünde görülen korona virüs vakaları sonrası bir televizyon kanalında çıkan vakalarla ilgili iddialarda bulunan Kemal Belgin’e tepki gösterdi.
Çelik, “Sağlık açısından hayati önem taşıyan bir gelişmeyle alakalı yapılan bu yorum bizleri üzmekle beraber şaşkınlığa sürüklemiştir. Kemal Belgin, spor yazarlığı kariyerini bizim nazarımızda bu sözlerle tamamlamıştır. Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından yapılan test neticesinde ortaya çıkan pozitif vakalarla ilgili ortaya sürdüğü iddialar yenilir yutulur cinsten değil. Kendisini Malatyaspor camiasından özür dilemeye çağırıyoruz. Aksi halde bu büyük camia tarafından lekeli kabul edilecektir. İnsanların sağlığı üzerinden bu tür alaya varan yorumlar o yorumu yapan kişinin ruh sağlığını sorgulamayı gerektirmektedir” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKerem Bürsin'den Demet Özdemir açıklamasıKerem Bürsin'den Demet Özdemir açıklaması
Ürküten tahmin: Minimum 7,2!Ürküten tahmin: Minimum 7,2!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Müze ve ören yerlerinin geçici süre ile ziyarete kapatılma süresi uzatıldı

Müze ve ören yerlerinin geçici süre ile ziyarete kapatılma süresi uzatıldı

Burhaniye’de cami avluları Cuma Namazı’na hazırlandı

Burhaniye’de cami avluları Cuma Namazı’na hazırlandı

Aksa Ağrı doğalgaz alt yapı çalışmalarına Haziran’da başlayacak

Aksa Ağrı doğalgaz alt yapı çalışmalarına Haziran’da başlayacak

65 yaş ve üstü vatandaşlara emlak vergisi ödeme kolaylığı

65 yaş ve üstü vatandaşlara emlak vergisi ödeme kolaylığı

Şaphane pazarı kurulmayacak

Şaphane pazarı kurulmayacak

Diyarbakır’da ’cuma namazı’ hazırlığı

Diyarbakır’da ’cuma namazı’ hazırlığı

Malatya Namaz Vakitleri 29 Mayıs Cuma

İmsak
03:14
Sabah
04:59
Öğle
12:29
İkindi
16:22
Akşam
19:49
Yatsı
21:27

Malatya Nöbetçi Eczaneler29 Mayıs Cuma

Çare Eczanesi
Merkez
Kaya Eczanesi
Merkez
Özpolat Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Merkez
Sönmez Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Hakkari Valisi Akbıyık’ın acı günü

Hakkari Valisi Akbıyık’ın acı günü

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Yeşilyurt’ta asfalt çalışmaları son sürat

Yeşilyurt’ta asfalt çalışmaları son sürat

“din Ve Trafik” Konulu Sempozyum Malatya’da Yapılıyor

“din Ve Trafik” Konulu Sempozyum Malatya’da Yapılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.