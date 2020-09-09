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At çiftliğine çocuklardan yoğun ilgi

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 09.09.2020 13:46 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde bulunan at çiftliği küçük çocukların vazgeçilmezi oldu.Türkoğlu ilçesinde tüm hafta boyunca ata binen çocuklar büyük keyif alıyor.

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde bulunan at çiftliği küçük çocukların vazgeçilmezi oldu.
Türkoğlu ilçesinde tüm hafta boyunca ata binen çocuklar büyük keyif alıyor. Aileleriyle çiftliğe gelen çocukların ilgisinin git gide arttığını söyleyen Eğitmen Serkan Oruç, “Küçük çocukların ata binme merakı çok fazla. Buraya geldiklerinde çok mutlu oluyorlar. Küçük çocuklarımız atlara ısındıkça hatta gitmek istemiyor. Tabi bizlerde onları atlara binmelerini sağlayarak heyecanlarına ortak oluyoruz. Atlara dokunmak, onları sevmek ve hatta vakit geçirmek için buraya sık sık geliyorlar. Çocuklarımızla özel olarak ilgileniyoruz. Aileleri de çok memnun olduklarını söylüyorlar. Bizler burada atların her türlü bakımlarını yapıyoruz. At çiftliğimize buraya herkesi bekliyoruz ”dedi.
Ata ilk defa bindiğini söyleyen 9 yaşındaki Eyüp Gülsever, “İlk defa buraya ata binmeye geldim. Ata bindiğimde çok heyecanlandım. Sonrasında alıştım ve ata binmek çok eğlenceli oluyor. Buraya yine atlara binmeye geleceğim ve herkese buraya gelip atlara vakit geçirmeyi tavsiye ediyorum” ifadesini kullandı.

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Davarcıoğlu Eczanesi
Onikisubat
Erdem Eczanesi
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Farah Hatipoğlu Eczanesi
Onikisubat
Onur Eczanesi
Onikisubat
Poyraz Eczanesi
Dulkadiroglu
Erdoğanlar Eczanesi
Afsin
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