YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. At sırtında arızaya koştular

At sırtında arızaya koştular

VAN HABERLERİ  | 07.06.2020 12:13 | Son Güncelleme

Van Büyükşehir Belediyesinin yol çalışması yürütürken arızalanan iş makinesine ekipler at sırtında ulaştı.Van’ın en ücra noktasında hizmetlerin aksamaması için 7/24 çalışan büyükşehir belediyesi, kent merkezine yaklaşık 80 kilometre uzaklıktaki Dokuzdam Mahallesi yayla yolunda çalışma yürütüyor.

Van Büyükşehir Belediyesinin yol çalışması yürütürken arızalanan iş makinesine ekipler at sırtında ulaştı.
Van’ın en ücra noktasında hizmetlerin aksamaması için 7/24 çalışan büyükşehir belediyesi, kent merkezine yaklaşık 80 kilometre uzaklıktaki Dokuzdam Mahallesi yayla yolunda çalışma yürütüyor. Çalışmalar sırasında iş makinesi arızalandı. Bunun üzerine hemen harekete geçen Makine İkmal Daire Başkanlığına bağlı tamir ekibi, zorlu arazi şartlarında araçla ilerleyemeyince mahalle sakinlerinden yardım istedi. Mahalle sakinlerine ait atlara malzemelerini yükleyen tamir ekibi, yaklaşık 5 kilometrelik zorlu yolu at sırtında aşarak arızalanan iş makinesine ulaştı.
İş makinesinin diferansiyelinde arıza oluştuğunu belirleyen tamir ekibi, arızayı kısa sürede gidererek çalışmaların devam etmesini sağladı.
Yayla yolunda çalışmalar devam ederken, mahalle sakinleri Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERYarış pilotluğundan istediği parayı kazanamayınca, cinsel içerikli sitede video yayınlamaya başladıYarış pilotluğundan istediği parayı kazanamayınca, cinsel içerikli sitede video yayınlamaya başladı
Van’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panelVan’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panel
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Akkışla İlçe Emniyetinin Acı Günü

Akkışla İlçe Emniyetinin Acı Günü

Dağ keçileri Durankaya beldesine indi

Dağ keçileri Durankaya beldesine indi

Virajı alamayan otomobil su kanalına uçtu, sürücüsü aracını bırakıp kaçtı

Virajı alamayan otomobil su kanalına uçtu, sürücüsü aracını bırakıp kaçtı

Bursa'da iki grup arasında silahlı kavga

Bursa'da iki grup arasında silahlı kavga

Düğün saloncularından uyarı: “Vatandaşlar düğün salonları açılmazsa ’Evlerimizin önünde düğünümüzü yaparız’ diyorlar”

Düğün saloncularından uyarı: “Vatandaşlar düğün salonları açılmazsa ’Evlerimizin önünde düğünümüzü yaparız’ diyorlar”

Memursen Başakanı Çelebi "Açlık sınırı 2 bin 484 lira oldu"

Memursen Başakanı Çelebi "Açlık sınırı 2 bin 484 lira oldu"

Van Namaz Vakitleri 7 Haziran Pazar

İmsak
02:47
Sabah
04:35
Öğle
12:10
İkindi
16:04
Akşam
19:35
Yatsı
21:16

Van Nöbetçi Eczaneler 7 Haziran Pazar

Akköprü Eczanesi
Ipekyolu
Şifa Eczanesi
Ipekyolu
Van Eczanesi
Ipekyolu
Vereseli İstanbul Eczanesi
Ipekyolu
Ayaz Eczanesi
Baskale
Fatih Eczanesi
Caldiran
Burak Eczanesi
Catak
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Van'da kavga: 7 yaralı

Van'da kavga: 7 yaralı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

İpekyolu Belediyesinden “Anneme Armağan Olsun” yarışması

İpekyolu Belediyesinden “Anneme Armağan Olsun” yarışması

Çaldıran’da Görülmez Kaza

Çaldıran’da Görülmez Kaza

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.