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At sürüsüne çarpan otomobil zincirleme kazaya neden oldu

05.10.2023 07:29 | Son Güncelleme:
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Düzce’de başıboş at sürüsüne çarpan otomobil zincirleme kazaya sebebiyet verdi.

At sürüsüne çarpan otomobil zincirleme kazaya neden oldu

Olayda 5 araçta maddi hasar meydana gelirken, 5 atın 3’ü telef oldu 2’si ise yaralandı.

Olay Gölyaka bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Düzce’den Gölyaka istikametine seyir halinde olan D.A. idaresindeki 54 AB 930 plakalı otomobil, aydınlatmanın olmadığı bölgede yolda bulunan başıboş at sürüsüne çarptı. Çarpışmanın etkisi ile aynı güzergahta seyir eden 4 araç daha kazaya karıştı. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, at sürüsüne çarparak zincirleme kaza meydana gelen bölgede yaptığı incelemede 5 atın 3’ünün telef olduğunu 2’sinin ise yaralandığını belirlendi. Kaza sebebi ile tek şeritten verilen yol kaza yapan araçların ve telef olan atların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Yaralı atlar ise bölgeden kaybolurken, jandarma ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.

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