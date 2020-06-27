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At yarışlarında Sağlık Bakanlığı Sağlık Çalışanları Koşusu, Ankara'da yapıldı

ANKARA HABERLERİ  | 27.06.2020 21:50 | Son Güncelleme

At yarışlarında Sağlık Bakanlığı Sağlık Çalışanları Koşusu, Ankara'da yapıldı

At yarışlarında ilk kez programa dahil edilen Sağlık Bakanlığı Sağlık Çalışanları Koşusu, Ankara'da gerçekleştirildi.

Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda 4 ve üzeri yaşlı safkan İngiliz atlarının yarıştığı 160 bin lira ödüllü Sağlık Bakanlığı Sağlık Çalışanları Koşusu'nu, Hakkı Özyurteri'ye ait, jokey Akın Sözen'in bindiği Hasafet isimli at kazandı.

Hasafet yarışı 1.53.13'lük derecesiyle pist rekoru kırarak bitirdi.

Çim pistte bin 900 metre mesafede gerçekleştirilen koşuyu, Fearless Action isimli at ikinci, Runner Bull isimli at ise üçüncü sırada tamamladı.

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