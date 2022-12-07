ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 ATA AÖF sınav sonuçları için son dakika açıklaması bekleniyor!

ATA AÖF sınav sonuçları merak konusu oldu. Sınav soruları ve cevapları, Atatürk Üniversitesi tarafından yayınlanmıştı. Vize sonuçlarının geçen yıl 7 Aralık'ta açıklanması sebebiyle gözler Atatürk Üniversitesi'nden gelecek açıklamaya çevrildi. Peki, ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2022 - 2023 ATA AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar...
ATA AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli değil.
ATA AÖF güz dönemi sınavları geçen yıl, 7 Aralık tarihinde açıklanmıştı. Bu sebeple sonuçların bugün Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin erişimine açılması bekleniyor.
Final sınavı:
Oturum- 7 Ocak 2023
Oturum- 7 Ocak 2023
Bütünleme sınavı:
ve 2. Oturum- 11 Şubat 2023
Bahar Dönemi
Vize sınavı:
ve 2. Oturum- 8 Nisan 2023
Final sınavı:
ve 2. Oturum- 20 Mayıs 2023
Bütünleme Sınavı:
ve 2. Oturum- 8 Temmuz 2023
2022-2023 Mezuniyet üç ders sınavı: 13 Ağustos