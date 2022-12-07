ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 ATA AÖF sınav sonuçları için son dakika açıklaması bekleniyor!

ATA AÖF sınav sonuçları merak konusu oldu. Sınav soruları ve cevapları, Atatürk Üniversitesi tarafından yayınlanmıştı. Vize sonuçlarının geçen yıl 7 Aralık'ta açıklanması sebebiyle gözler Atatürk Üniversitesi'nden gelecek açıklamaya çevrildi. Peki, ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2022 - 2023 ATA AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar...

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli değil.

ATA AÖF güz dönemi sınavları geçen yıl, 7 Aralık tarihinde açıklanmıştı. Bu sebeple sonuçların bugün Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin erişimine açılması bekleniyor.

2022-2023 ATA AÖF SINAV TARİHLERİ

Final sınavı:

Oturum- 7 Ocak 2023 Oturum- 7 Ocak 2023 Oturum- 8 Ocak 2023

Bütünleme sınavı:

ve 2. Oturum- 11 Şubat 2023 Oturum- 12 Şubat 2023

Bahar Dönemi

Vize sınavı:

ve 2. Oturum- 8 Nisan 2023 Oturum- 9 Nisan 2023

Final sınavı:

ve 2. Oturum- 20 Mayıs 2023 Oturum- 21 Mayıs 2023

Bütünleme Sınavı:

ve 2. Oturum- 8 Temmuz 2023 Oturum- 9 Temmuz

2022-2023 Mezuniyet üç ders sınavı: 13 Ağustos

ATA AÖF SINAVI SONUÇ SORGULAMA EKRANI

ATA AÖF SINAVI SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

