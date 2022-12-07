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ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 ATA AÖF sınav sonuçları için son dakika açıklaması bekleniyor!

07.12.2022 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATA AÖF sınav sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması Atatürk Üniversitesi tarafından yapılacak. 26 Kasım Cumartesi günü ile 27 Kasım Pazar günü yapılan vize sınavları sonrası Atatürk üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Peki, ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2022 - 2023 ATA AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı...

ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 ATA AÖF sınav sonuçları için son dakika açıklaması bekleniyor!

ATA AÖF sınav sonuçları merak konusu oldu. Sınav soruları ve cevapları, Atatürk Üniversitesi tarafından yayınlanmıştı. Vize sonuçlarının geçen yıl 7 Aralık'ta açıklanması sebebiyle gözler Atatürk Üniversitesi'nden gelecek açıklamaya çevrildi. Peki, ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2022 - 2023 ATA AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar...

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli değil.

ATA AÖF güz dönemi sınavları geçen yıl, 7 Aralık tarihinde açıklanmıştı. Bu sebeple sonuçların bugün Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin erişimine açılması bekleniyor.

ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2023 ATA AÖF sınav tarihleri!

2022-2023 ATA AÖF SINAV TARİHLERİ

Final sınavı:

  1. Oturum- 7 Ocak 2023

  2. Oturum- 7 Ocak 2023

  3. Oturum- 8 Ocak 2023

Bütünleme sınavı:

  1. ve 2. Oturum- 11 Şubat 2023

  2. Oturum- 12 Şubat 2023

Bahar Dönemi

Vize sınavı:

  1. ve 2. Oturum- 8 Nisan 2023

  2. Oturum- 9 Nisan 2023

Final sınavı:

  1. ve 2. Oturum- 20 Mayıs 2023

  2. Oturum- 21 Mayıs 2023

Bütünleme Sınavı:

  1. ve 2. Oturum- 8 Temmuz 2023

  2. Oturum- 9 Temmuz

2022-2023 Mezuniyet üç ders sınavı: 13 Ağustos

ATA AÖF SINAVI SONUÇ SORGULAMA EKRANI

ATA AÖF SINAVI SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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