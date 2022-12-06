ATA AÖF güz dönemi ara sınav sonuçları bekleniyor. Bilindiği üzere ATA AÖF sınav soruları ve cevapları, Atatürk Üniversitesi tarafından yapılan resmi açıklama ile yayınlandı. Peki ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2023 ATA AÖF sınav tarihleri!
ATA AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Ancak geçtiğimiz yıllara bakıldığında sonuçların, 7 Aralık tarihinde açıklanması bekleniyor.
Final sınavı: 1. Oturum- 7 Ocak 2023
Oturum- 7 Ocak 2023
Bütünleme sınavı: 1. ve 2. Oturum- 11 Şubat 2023
Bahar Dönemi
Vize sınavı: 1. ve 2. Oturum- 8 Nisan 2023
Final sınavı: 1. ve 2. Oturum- 20 Mayıs 2023
Bütünleme Sınavı: 1. ve 2. Oturum- 8 Temmuz 2023
2022-2023 Mezuniyet üç ders sınavı: 13 Ağustos
Atatürk Üniversitesi tarafından yapılan açıklama şu şekilde;
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı'nın 18.03.2016 tarih ve 75850160-106-158- 16196 sayılı yazısında, aynı programı uygulayan üniversiteler arasında haksız rekabetin önlenmesi, ölçme ve değerlendirme sistemlerinde uygulama birliğinin sağlanması ve üniversitelerimizin açıköğretim programlarındaki kalitenin belli bir düzeyin altına düşmemesi için, açık öğretim programlarında ders geçme notu alt sınırının (FF sınırının) 35'e çıkarılmasına, 26.02.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında karar verildiği belirtilmektedir.
Anılan karara istinaden Fakültemiz programlarında ders geçme notu alt sınırının (FF sınırının) 2020-2021 eğitim öğretim yılı, güz yarıyılından geçerli olmak üzere 30'dan 35'e çıkarılmasına Üniversite Senatomuz tarafından karar verilmiştir.
Tüm öğrencilerimize önemle duyurulur.