ATA AÖF güz dönemi ara sınav sonuçları bekleniyor. Bilindiği üzere ATA AÖF sınav soruları ve cevapları, Atatürk Üniversitesi tarafından yapılan resmi açıklama ile yayınlandı. Peki ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2023 ATA AÖF sınav tarihleri!

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Ancak geçtiğimiz yıllara bakıldığında sonuçların, 7 Aralık tarihinde açıklanması bekleniyor.

ATA AÖF SINAV TARİHLERİ 2022-2023

Final sınavı: 1. Oturum- 7 Ocak 2023

Oturum- 7 Ocak 2023 Oturum- 8 Ocak 2023

Bütünleme sınavı: 1. ve 2. Oturum- 11 Şubat 2023

Oturum- 12 Şubat 2023

Bahar Dönemi

Vize sınavı: 1. ve 2. Oturum- 8 Nisan 2023

Oturum- 9 Nisan 2023

Final sınavı: 1. ve 2. Oturum- 20 Mayıs 2023

Oturum- 21 Mayıs 2023

Bütünleme Sınavı: 1. ve 2. Oturum- 8 Temmuz 2023

Oturum- 9 Temmuz

2022-2023 Mezuniyet üç ders sınavı: 13 Ağustos

ATA AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Atatürk Üniversitesi tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı'nın 18.03.2016 tarih ve 75850160-106-158- 16196 sayılı yazısında, aynı programı uygulayan üniversiteler arasında haksız rekabetin önlenmesi, ölçme ve değerlendirme sistemlerinde uygulama birliğinin sağlanması ve üniversitelerimizin açıköğretim programlarındaki kalitenin belli bir düzeyin altına düşmemesi için, açık öğretim programlarında ders geçme notu alt sınırının (FF sınırının) 35'e çıkarılmasına, 26.02.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında karar verildiği belirtilmektedir.

Anılan karara istinaden Fakültemiz programlarında ders geçme notu alt sınırının (FF sınırının) 2020-2021 eğitim öğretim yılı, güz yarıyılından geçerli olmak üzere 30'dan 35'e çıkarılmasına Üniversite Senatomuz tarafından karar verilmiştir.

Tüm öğrencilerimize önemle duyurulur.

