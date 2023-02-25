ATA AÖF sınavları online mı yüz yüze mi? ATA AÖF sınavları ne zaman? 2022 - 2023 Atatürk Üniversitesi sınav takvimi

ATA AÖF sınavlarına ilişkin detaylar merak konusu oldu. Kahramanmaraş depremi sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversitelerin uzaktan eğitime geçeceğini açıklamıştı. Açıklama sonrasında merak edilen konulardan biri de ATA AÖF sınavlarının online mı yoksa yüz yüze mi yapılacağı oldu.

ATA AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

ATA AÖF sınavlarına ilişkin açıklama yapıldı. Atatürk Üniversitesi, 11-12 Şubat 2023 tarihinde yapılacak sınavın deprem nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini belirtti.

ATA AÖF güncel sınav takvimi henüz yayımlanmadı.

ATA AÖF SINAVLARI ONLINE MI OLACAK?

ATA AÖF sınavları online olacak. Atatürk Üniversitesi'nden bahar dönemi sınavlarına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizde yaşanan deprem nedeniyle 11-12 Şubat 2023 tarihlerinde gerçekleşecek olan Bütünleme Sınavı tüm Türkiye ve Bakü için ileri bir tarihe ertelenmiştir. Bütünleme sınav tarihleri belirlendiğinde web sitemiz ve resmi sosyal medya hesaplarımızdan duyurulacaktır. Tüm Türkiye'ye bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizle... ''

