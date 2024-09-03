Ata Demirer "Denizin içinde yatıyordu bu güzel taş" diyerek paylaştı! "Yarı değerli..."

Deniz tutkusuyla tanınan Ata Demirer, yılın büyük bir bölümünü de Bozcaada'da geçiriyor.

Kendisinin "Sevdalı" adını verdiği teknesiyle sık sık denize açılan Demirer, deniz altının keyfini çıkarıyor ve dalış yaparak berrak sularda huzur buluyor.

Bu sevdasını sosyal medyada da paylaşan Demirer, son olarak deniz altından bulduğu ilginç bir taşı takipçileriyle paylaştı.

Paylaşımında taşın üzerindeki katmanlı desenlerin dikkatini çektiğini belirten komedyen "Denizin içinde yatıyordu bu güzel taş. Taşları tanıyan arkadaşlardan ricam biraz bilgi? Zira kendinden katman katman desenleri var hiç böylesini görmemiştim" dedi.

Bir takipçisi taşa dair şu bilgileri verdi:

"ChatGPT yanıtı; görseldeki taş, "agat" türünde bir taş gibi görünüyor. Agat taşları, çeşitli renkli bantlarla karakterize edilen bir tür yarı değerli taşlardır. Bu taşlar genellikle doğada volkanik kayalarda ve lav boşluklarında bulunur. Agat taşları ruhsal dengeyi sağlar."