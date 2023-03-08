Ata Demirer’in son halini görenler tanıyamadı! “Resmen erimişsiniz”

Çanakkale’de yaşamını devam ettiren Ata Demirer en son İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'a seslenmesi sonrasında esprili bir paylaşım yapmış ve gündeme gelmişti. Geçtiğimiz aylarda 22 kilo verdiğini açıklayan ünlü komedyenin son paylaşımında daha da zayıfladığı gözlerden kaçmadı.

50 yaşındaki Demirer’in son halini görenler “Harikasınız, “Tanıyamadım, resmen erişimişsiniz”, “Zayıfladın mı sen” yorumlarında bulundular.

Daha önce Bursa Bülbülü filmi vizyona girdiği sırada 'Fatih Altaylı ile Bire Bir'e konuk olan Ata Demirer 22 kilo verdiğini açıklamış ve bunu nasıl başardığını anlatmıştı.

Demirer "Öğlen ve akşam karbonhidrat tüketmedim, direk et - balık yani proteinle beslendim. Sabahları da 45 dakika yürüdüm. Meğersem glutenle ilgili sorunum varmış demek ki..." demişti.





