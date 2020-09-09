Ata Evi Sağlıklı Yaş Alma Merkezi üyelerinden kurtuluşa özel çalışma

Gaziemir Belediyesinin Ata Evi Sağlıklı Yaş Alma Merkezi üyeleri, İzmir’in kurtuluşunun 98’inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında mikrofon başına geçti, İzmir Valsi şarkısını seslendirdi.

Gaziemir Belediyesinin Ata Evi Sağlıklı Yaş Alma Merkezi üyeleri, İzmir’in kurtuluşunun 98. yılı nedeniyle özel bir çalışmaya imza attı. Ata Evi Sağlıklı Yaş Alma Merkezi Korosunun 15 üyesi, pandemi kurallarına uyarak mikrofon başına geçti, İzmir Valsi şarkısını seslendirdi.

Şef Yılmaz Demirtaş yönetiminde, 15 gün süren uzaktan eğitimle şarkıyı seslendirmek için hazırlık çalışması yapan koristler, daha sonra stüdyoya girerek şarkıya hayat verdi. İki gün süren stüdyo çalışmaları sonunda Nazım Aliyev’in sözlerini yazdığı ve bestesini yaptığı İzmir Valsi isimli şarkıyı seslendiren Ata Evi üyeleri, daha sonra kamera karşısına geçerek klip çekti. İki saat süren çekimlerde elde edilen görüntüler, klip haline getirilerek belediyenin sosyal medya adreslerinden vatandaşların beğenisine sunuldu.



