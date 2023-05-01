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Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Denizli'de konuştu:

01.05.2023 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, seçilmesi halinde "devleti rayına oturtacaklarını", hiç kimsenin bu ülkede dışlanmasına, ötekileştirilmesine müsaade etmeyeceklerini söyledi.

Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Denizli'de konuştu:

Sinan Oğan, Pamukkale ilçesindeki bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, kamuoyunun ittifaklarına yönelik ilgisinin arttığını ve kendilerine yönelik desteğin yüzde 10'un üzerine çıktığını kaydetti.

14 Mayıs'ta seçim tahminlerini altüst edeceklerine inandığını belirten Oğan, şöyle dedi:

"Biz Türk milliyetçileri, Atatürkçüler, vatanseverler tahterevalli siyasetinden bıkanlar, yorulanlar, köhne siyasetten yorulanlar, Türkiye'nin son 20 senesinden gına gelmiş herkesin ortak adresi haline geldiğimizi ve bizim anketlerden çıkardığımız sonuçtan da çok rahatlıkla her üç cumhurbaşkanı adayının artık bize karşı oy kaybetmeye başladığını da ifade edebiliriz. İnşallah bu şekilde devam ederse günün sonunda ipi göğüsleyen taraf ikinci tura kalan taraf biz olacağımız kanaatindeyiz."

Yaptıkları çalışmaların kamuoyunda ses getirmeye başladığını kaydeden Oğan, "Türkiye artık böyle donanımlı, eğitimli ve daha genç, daha enerjik bir cumhurbaşkanını hak ediyor." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 14 Mayıs'a ilişkin açıklamalarına tepki gösteren Oğan, "Biz inşallah yeniden bu devleti rayına oturtacağız. Hiç kimsenin bu ülkede bundan sonra dışlanmasına, ötekileştirilmesine müsaade etmeyeceğiz. Bu ülkenin içişleri bakanları, adalet bakanları, adam gibi bakanlık yapacaklar. Türk milleti olarak bu ülkeyi bölmenize, parçalamanıza, bu ülkeyi bir kardeş kavgasına sürüklemenize müsaade etmeyeceğiz. Artık biz olaya el koyduk. Türk milleti, Türk milliyetçileri, Atatürkçüler olaya el koymuştur. Sizlerin daha fazla bu ülkeyi germenize müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Oğan, beraberindekilerle daha sonra Bayram Yeri Meydanı'ndaki esnafı ziyaret etti. Oğan, ardından Türk Ocağı Denizli Şubesi'ne de ziyarette bulundu.

Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Denizli'de

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