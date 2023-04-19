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Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Kocaeli'de konuştu

19.04.2023 08:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, "Geçmişin tartışmalarını, geçmişin kısır çekişmelerini, toplumu kamplaştırmalarını bir tarafa bırakıp, ülkemizi aydınlık yarınlara çıkarmak için yola çıktık." dedi.

Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Kocaeli'de konuştu

Seçim çalışmaları kapsamında Kocaeli Gebze'de Türk Metal Sendikasını ziyaret eden Oğan, ilçe merkezinde esnafla görüştü, vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.

İzmit ilçesinde de esnaf ziyareti yapan Oğan, gazetecilere, iktidara geldiklerinde kadroları oluştururken "partidaşları", "yandaşları" gibi kavramları olmayacağını söyledi.

Türk milletinin liyakatli her evladının uygun görevlere atanmasını sağlayacaklarını anlatan Oğan, 4 cumhurbaşkanı adayının da birbiriyle görüşebilmesi, konuşabilmesi ve diyalog kapılarını açabilmesi gerektiğini vurguladı.

Oğan, seçim güvenliğiyle ilgili endişelerinin bulunduğunu ifade ederek, "Bu endişeleri gidermek istiyoruz. Seçim güvenliğinin en önemli maddelerinden birisi Suriyelilerin, Iraklıların, Afganistanlıların, Pakistanlıların oy kullanma meselesidir. Türkiye'deki 13 milyon sığınmacının burada olmasının ülke için zararlarını ve tehlikelerini sayın cumhurbaşkanı adaylarına açıklamak istiyoruz. Çünkü yegane ittifak ve yegane aday biziz ki, bunu tehdit ve tehlike olarak görüyoruz. 1 sene içerisinde geri göndereceğimiz vaadinde bulunuyoruz." diye konuştu.

Oğan, asgari ücreti açlık sınırından fakirlik sınırına getirmeyi planladıklarını aktardı.

Ekonomi ve sığınmacı politikaları ile teknoloji alanında yapacakları çalışmaları anlattıklarına değinen Oğan, şunları kaydetti:

"Türkiye'de eğitimi devlet politikası haline getireceğiz. Biz, artık geçmişin tartışmalarını, geçmişin kısır çekişmelerini, toplumu kamplaştırmalarını bir tarafa bırakıp, ülkemizi aydınlık yarınlara çıkarmak için yola çıktık. Bunun için en genç, en enerjik, en donanımlı aday olduğumuzu düşünüyoruz."

İzmit'teki programının ardından Karamürsel ilçesinde de esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Oğan'a, Karamürsel Turizm Derneği Başkanı Mehmet Akdeniz Karamürsel sepeti hediye etti.

Oğan, ziyaretleri sonrasında Ereğli Mahallesi'ndeki bir köftecide iftar yaptı.

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