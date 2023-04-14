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Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Oğan, Balıkesir'de vatandaşlarla bir araya geldi

14.04.2023 08:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Balıkesir'in Edremit ve Bandırma ilçelerinde vatandaşlarla buluştu.

Sinan Oğan, ilk durağı Edremit ilçesinde PTT Kavşağı'nda seçim otobüsünden inip vatandaşları selamlayarak Menderes Bulvarı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı.

Buradaki Atatürk Anıtı önünde vatandaşlara hitap eden Oğan, artık mevcut siyaseti bir tarafa bırakmanın zamanının geldiğini anlattı.

Oğan, fiyat artışına işaret ederek, "Kiralar almış başını gidiyor. 13 milyon sığınmacı var ve onları bizim dışımızda 'Göndereceğiz.' diyen yok. Allah nasip ederse 'Bir sene içerisinde kayıtsız şartsız göndereceğiz.' diyen tek cumhurbaşkanı adayı ve tek ittifak Ata İttifakı'dır." dedi.

Türkiye'ye aydınlık bir gelecek vadettiklerini anlatan Oğan, "Bu seçimin sonucunu gençler belirleyecek. Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet'i emanet ettiği Türk gençliğine ben güveniyorum, biz güveniyoruz ve Türk gençliğinin gereğini sandıkta yapacağına inanıyoruz. Sevgili gençler, size sesleniyorum, mutlaka sandığa gidiniz. Mutlaka annenizi, babanızı, kardeşinizi, dostunuzu, akrabanızı elinden tutup sandığa götürünüz." ifadesini kullandı.

Oğan, Ata İttifakı'nın oylarının arttığını gözlemlediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Biz beton ekonomisini bitireceğiz, 'üretim ekonomisi' diyeceğiz. Saman ithal eden ülke olmaktan çıkacağız. Gıda konusunda kendi kendine yeten hatta ihraç eden noktaya geleceğiz. Ama bizim esas hedefimiz sadece gıdayı ihraç etmek değil, yüksek teknoloji ihraç etmektir. Türk gençleri yüksek teknolojiyi üretecek ve onu ihraç edecek üretimleri yapacak kapasitededir. Size güveniyorum gençler. Yaş almışlara saygımız sonsuzdur. Onları, özellikle siyasetteki yaş almışları ayrı bir kategoriye koyacağız. Emeklilikte yaşa takılanlar sorunu kısmen çözüldü. Siyasette yaşa takılanlar sorununu da inşallah gençlerle beraber biz çözeceğiz."

Daha sonra Bandırma ilçesine geçen Oğan, Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

Oğan, buradaki konuşmasında da bu seçimde özellikle gençlere çok güvendiklerini ve onlara büyük görevler düştüğünü söyledi.

Teknolojinin önemine değinen Oğan, "Biz Türkiye'nin her tarafını kapsayacak internet alt yapısı düşünüyoruz. Sadece gençlere değil, Türkiye'deki herkese interneti ücretsiz hale getirmek istiyoruz. Teknoloji ürünlerini, başlangıçta üniversiteyi kazanan öğrencilere teknoloji çeki vereceğiz. Yerli teknoloji ürünlerinde kullanmak şartıyla isteyen gidecek bilgisayar alacak isteyen telefon alacak." diye konuştu.

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