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Ata tohumları Menteşe Belediyesine ödül getirdi

MUĞLA HABERLERİ  | 17.09.2020 11:38 | Son Güncelleme

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından bu yıl 11’ncisi düzenlenen, 35 üye belediyenin 102 projeyle başvurduğu ‘Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışmasında’ ödüller sahiplerini buldu.

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından bu yıl 11’ncisi düzenlenen, 35 üye belediyenin 102 projeyle başvurduğu ‘Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışmasında’ ödüller sahiplerini buldu. Menteşe Belediyesi ‘Pandemi Süresince Tarımsal Üretimin Yerel Tohumla Desteklenmesi’ projesiyle, Sağlıklı Yaşam kategorisinde jüri özel ödülüne layık görüldü.
4 farklı kategoride (Sosyal Sorumluluk, Sağlıklı Şehir Planlaması, Sağlıklı Yaşam, Sağlıklı Çevre) gerçekleştirilen Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama yarışmanın jüri başkanlığı Prof. Dr. Ruşen Keleş tarafından yapıldı. Yarışma jürisinin diğer üyeleri Prof. Dr. Feza Karaer, Prof. Dr. Emine Didem Evci Kiraz, Prof. Dr. Bülent Yılmaz, Prof. Dr. Tülin Vural Aslan, Doç. Dr. Asım Mustafa Ayten ve Murat Ar’dan oluştu.
Jüri Özel Ödülü
Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ailesine ve jüri üyelerine teşekkür eden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Üyesi olduğumuz Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin düzenlediği Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışmasında jüri özel ödülüne layık görüldüğümüz için mutluyuz, gururluyuz. Bu ödül pandemi sürecinde yerli üretim ile ilgili yaptığımız çalışmaların ve üreticilerimize verdiğimiz desteğin bir nişanı. Demek ki Menteşe Belediyesi olarak pandemi sürecinde doğru işlere imza atmışız. Aldığımız her ödül bizlerin daha çok çalışmasına vesile olurken, sorumluluğumuzdan arttığı bilincini hatırlatıyor. Menteşe Belediyesi olarak üretmeye, halkımızın yararına yeni projelerle hizmet vermeye devam edeceğiz” dedi.

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