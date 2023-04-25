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Ata tohumları Ordu’da gün yüzüne çıkıyor

25.04.2023 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu’da kurulan ve Karadeniz’in ilk Biyo-İnovasyon Merkezinde geçmişten gelen ata tohumları çoğaltılıyor.

Ata tohumları Ordu’da gün yüzüne çıkıyor

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler tarafından sürdürülebilir organik tarım modeli için Ulubey’in Akpınar Mahallesi’nde kurulan Biyo-İnovasyon Merkezinde Ordu ilinin florasına özgü bitkilerin doğal-organik haliyle korunarak yeniden çoğaltılması sağlanıyor.

Bu yöntemlerle orijinal ata tohumlarını çoğaltma ve endemik meyve ve diğer bitkilerin üretiminin sağlanması mümkün olurken genetiği değiştirilmemiş insan sağlığı için uygun, kimyasal ilaçlamaya maruz kalmamış yepyeni organik ve doğal ürünler ortaya çıkıyor.

Halen 49 türden 141 çeşit ata tohumu ile 70 tür 300 çeşit bitkinin korunması ve çoğaltılarak ekonomiye kazandırılması için gerekli faaliyetlerin sürdürüldüğü merkezde kaybolmaya yüz tutan, yüz yıllardır bölgede yetişen kırmızı mısır, fasulye, kabak gibi yüzlerce üründen alınan ata tohumlar deneme bahçelerinde ekimi yapılarak çoğaltılıyor.

BAŞKAN GÜLER ÇALIŞMALARI YAKINDAN İNCELEDİ

Çalışmaları incelemek üzere Biyo-İnovasyon Merkezi içerisinde yer alan üretim alanlarını ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu’da bulunan mevcut bitki çeşitlerinin biyoinovasyon merkezinde çoğaltarak korumaya aldıklarını ve üreticilerle buluşturmak için gereken çalışmaları yaptıklarını söyledi.

MUHTEMEL GIDA KRİZİNE KARŞI TOHUM ÜRETİLİYOR

Klasik belediyeciliğin dışında oluşturulan projelerden biri olan Büyükşehir Belediyesi Biyo-İnovasyon Merkezi ile tarım alanında öncülük yaptıkları projenin başarı ile devam ettiğini sözlerine ekleyen Başkan Güler şöyle konuştu:
“Ulubey ilçesi Akpınar Mahallesi’nde terkedilmiş bir okulda Biyo-İnovasyon Merkezi kurduk. Burada tarımsal ve AR-GE çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Ordu’daki mevcut bitki çeşitlerini klonlayarak korumaya alıp çoğaltılmasını sağlarken, ata tohumu merkezimiz ile de orijinal tohumların muhafaza edilmesi ve çoğaltılmasını sağlıyoruz. Oluşabilecek muhtemel gıda krizine karşı burada koruduğumuz ata tohumları tedbir alırken aynı alanda ürettiğimiz ve kullandığımız mikro model topraksız üretim modülleri ile de iklim koşullarından bağımsız her zaman üretime devam ediyoruz. Klasik belediyeciliğin dışında tarımsal üretim anlamında da çalışmalarımızı yapıyoruz. Ordu’da tarımda öncülük yapıyoruz.”

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