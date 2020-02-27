’Ata Tohumları’ projesi Türkiye’ye örnek oluyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından 6 yıldır uygulanan "Ata Tohumları" projesi tüm Türkiye’ye örnek oluyor. Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli Belediyesi’nden bir heyet "Ata Tohumları" projesini yerinde incelemek için Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin dikim sahalarını ziyaret etti.

Heyeti Aydın’da ağırlayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yerel tarım ve hayvancılık projeleriyle ilgili deneyimlerini tüm kurumlarla paylaşmaya hazır olduklarını belirtti.

Yerli üretimi teşvik eden çalışmalarıyla dikkat çeken Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin "Ata Tohumları" projesi Türkiye genelinde yaygınlaşmaya başladı. Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli Belediyesi’nden Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Bulak başkanlığında Aydın’a gelen ve Büyükşehir Belediyesi’nin dikim sahalarını ziyaret eden bir heyet, yerel tarım ürünlerine sahip çıkmak için benzer bir projeyi bölgelerinde hayata geçirmek istediklerini belirtti. Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı çalışan ziraat mühendisleri ise projenin işleyişine yönelik heyete bilgi verdi. İki gün boyunca süren ziyaret kapsamında Yenipazar Yerel Tarım Ürünleri Çalışma Sahası, Bozdoğan Fide Üretim Serası ve Sultanhisar yerel ürün serasında incelemelerde bulunan heyet Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ederek, yerel üretim adına değerli bir proje olduğunu ve Anadolu’nun pek çok bölgesinde hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.