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’Ata Tohumları’ projesi Türkiye’ye örnek oluyor

AYDIN HABERLERİ  | 27.02.2020 14:21 | Son Güncelleme

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından 6 yıldır uygulanan "Ata Tohumları" projesi tüm Türkiye’ye örnek oluyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından 6 yıldır uygulanan "Ata Tohumları" projesi tüm Türkiye’ye örnek oluyor. Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli Belediyesi’nden bir heyet "Ata Tohumları" projesini yerinde incelemek için Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin dikim sahalarını ziyaret etti.
Heyeti Aydın’da ağırlayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yerel tarım ve hayvancılık projeleriyle ilgili deneyimlerini tüm kurumlarla paylaşmaya hazır olduklarını belirtti.
Yerli üretimi teşvik eden çalışmalarıyla dikkat çeken Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin "Ata Tohumları" projesi Türkiye genelinde yaygınlaşmaya başladı. Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli Belediyesi’nden Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Bulak başkanlığında Aydın’a gelen ve Büyükşehir Belediyesi’nin dikim sahalarını ziyaret eden bir heyet, yerel tarım ürünlerine sahip çıkmak için benzer bir projeyi bölgelerinde hayata geçirmek istediklerini belirtti. Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı çalışan ziraat mühendisleri ise projenin işleyişine yönelik heyete bilgi verdi. İki gün boyunca süren ziyaret kapsamında Yenipazar Yerel Tarım Ürünleri Çalışma Sahası, Bozdoğan Fide Üretim Serası ve Sultanhisar yerel ürün serasında incelemelerde bulunan heyet Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ederek, yerel üretim adına değerli bir proje olduğunu ve Anadolu’nun pek çok bölgesinde hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

“Yerel gen kaynaklarını koruyoruz”
Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Çerçioğlu, yerel gen kaynaklarının korunması amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından yıllardır uygulanan "Ata Tohumları" projesiyle her yıl yüz binlerce fidenin Aydınlılara ve Türkiye’nin dört bir tarafındaki kentlere ücretsiz dağıtıldığını hatırlattı. Başkan Çerçioğlu, "Ata Tohumları projemizle yüzlerce yerel ürünümüze sahip çıkarak bu ürünlerin çocuklarımıza, torunlarımıza kalmasını sağladık. Başka kurumların da bu konudaki gayretlerini memnuniyetle karşılıyoruz. Bu konudaki deneyimlerimizi tüm kurumlarla paylaşmaya hazırız" dedi.
Öte yandan Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin yerel üretim projelerine Türkiye çapında ilgi büyük. Geçen haftalarda Gökçeada Belediyesi’nden bir heyet Aydın’a gelerek, Büyükşehir Belediyesi’nin tarım ve hayvancılık projelerini yerinde incelemişti.

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