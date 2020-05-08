Ata tohumları Türkiye’nin her yanına gönderildi

Aydın Büyükşehir Belediyesi, yurdun dört bir yanında gelen ata tohumu taleplerine cevap verdi. Domates, biber ve patlıcan tohumları zarflara konarak vatandaşların adreslerine gönderildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin 6 yıl önce başladığı ata tohumu projesi her geçen yıl katlanarak büyüyor. Birkaç avuç tohumla başlayıp şu anda milyonlarca fide üretir hale gelen Büyükşehir Belediyesi bu projesiyle tüm Türkiye’ye örnek oldu.

Ata tohumlarına talep artıyor

Ankara’dan Bursa’ya, Trabzon’dan Adana’ya, İstanbul’dan Konya’ya varana kadar ülkenin dört bir yanından gelen Ata Tohumu taleplerine imkânları oranında cevap veren Büyükşehir Belediyesi, hazırladığı domates, biber ve patlıcan tohumlarını zarflarda vatandaşların adreslerine gönderdi.

“6 yıldır verdiğimiz emek yeşerdi ve yerel ürünlerin kokusu tüm ülkemize ulaştı”

Kırsal kalkınma ve yerel tarım ürünlerinin korunması konusunda bir değişeme yol açtıklarını belirten Başkan Özlem Çerçioğlu, "Türkiye’nin her yanından gelen talepler vatandaşlarımızın bu projeyi sahiplendiğini gösteriyor. Değişim de bu sahiplenme sayesinde oldu. Büyükşehir Belediyesi olarak 6 yıldır verdiğimiz emek yeşerdi ve yerel ürünlerin kokusu tüm ülkemize ulaştı. Bunun verdiği mutluluk ve güçle Ata Tohumlarına sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.



