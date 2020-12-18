YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Ata Tohumu Projesi Türkiye’de dayanışma ağına dönüştü

Ata Tohumu Projesi Türkiye’de dayanışma ağına dönüştü

MERSİN HABERLERİ  | 18.12.2020 13:15 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus İlçe Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’ın “Mirasımıza sahip çıkıyoruz” sloganıyla başlattığı atalık tohum kampanyası Mersin sınırlarını aştı, bir dayanışma ağına dönüştü.Tarsus Belediyesinin yürüttüğü atalık tohum projesi ile onlarca çeşit ürünün özgün tohumları koruma altına alınıyor, çoğaltılıyor ve üreticilere dağıtılarak ekimi yaygınlaştırılıyor.

Ata Tohumu Projesi Türkiye’de dayanışma ağına dönüştü

Mersin’in Tarsus İlçe Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’ın “Mirasımıza sahip çıkıyoruz” sloganıyla başlattığı atalık tohum kampanyası Mersin sınırlarını aştı, bir dayanışma ağına dönüştü.
Tarsus Belediyesinin yürüttüğü atalık tohum projesi ile onlarca çeşit ürünün özgün tohumları koruma altına alınıyor, çoğaltılıyor ve üreticilere dağıtılarak ekimi yaygınlaştırılıyor. Tarsus Belediyesi Tohum Gen Bankası bir yandan atalık tohumları çiftçilere dağıtırken bir yandan da tohum takaslarıyla bir dayanışma ağı örüyor. 1968 yılından beri tarımla iç içe olan emekli ziraat teknikeri Murtaza Yenitur da bu dayanışmaya duyarsız kalmadı. Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan Yenitur, basından öğrendiği proje dolayısıyla Tarsus Belediye Başkan Haluk Bozdoğan’a bir mektup yazdı. Adana Bölge Ziraat Okulu’ndan mezun olduğu için bölge tarımını iyi bilen Yenitur, mektupla beraber, Malatya’nın Arapgir ilçesine özgü Arapgir dolmalık, kurutmalık biberinin özgün tohumlarını da Tarsus Belediyesi’ne gönderdi. Yenitur mektubuna Arapgir biberinin menşeini ve özelliklerini anlattığı bir not da ekledi.
Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan ise bu dayanışmasından dolayı Murtaza Yenitur’u görüntülü arayarak teşekkür etti. Bozdoğan, "Bu yaptığınız Türkiye’nin geleceği için çok önemli. Sizin yaptığınız bu davranış bizleri gerçekten mutlu etti. İnanın şubat ayının sonunda ekimini yapıp en kısa zamanda ürünleri size ulaştıracağıma söz veriyorum” dedi.
Murtaza Yenitur da Tarsus Belediyesi’nin atalık tohum projesiyle ilgili haberi okuduğunda duygulandığını belirterek, “Keşke yakın olsaydım da sizi ziyaret etseydim. İnşallah sizin gibi başkanlar çoğalır” ifadelerini kullandı.
Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, “Bir kentin en önemli gücü üretim ve üretim dinamiklerini uygulayabilmektir. Tarsus genelinden ve birçok yerden getirilen ata tohumunu ileriki dönemlerde diğer belediyelerle işbirliği halinde, onlara da dağıtıp Türkiye’nin birçok yerinde buna öncülük yapmaktan Tarsus Belediye Başkanı olarak mutluluk duyarım” şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kim olduğunu tanıyabildiniz mi? 'İyi ki senin kızın oldum' Kim olduğunu tanıyabildiniz mi? 'İyi ki senin kızın oldum'
Bir ilde alarma geçildi! Kriz masası kurulduBir ilde alarma geçildi! Kriz masası kuruldu

Mersin Namaz Vakitleri 18 Aralık Cuma

İmsak
06:16
Sabah
07:42
Öğle
12:43
İkindi
15:14
Akşam
17:34
Yatsı
18:55

Mersin Nöbetçi Eczaneler18 Aralık Cuma

Efe Eczanesi
Akdeniz
Jiyan Eczanesi
Akdeniz
Zümrüt Eczanesi
Akdeniz
İşcan Eczanesi
Mezitli
Serena Eczanesi
Mezitli
Ezgi Eczanesi
Toroslar
Tuğba Eczanesi
Toroslar
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.