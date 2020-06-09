YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Atabey İskelesinin eksikleri giderildi

Atabey İskelesinin eksikleri giderildi

MALATYA HABERLERİ  | 09.06.2020 15:42 | Son Güncelleme

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya ile Elazığ ili Baskil ilçesi arasında ulaşımı sağlayan Atabey Feribot İskelesinde eksikliği hissedilen Mescit, Lavabo ve WC gruplarını yaparak vatandaşların hizmetine sundu.Büyükşehir Belediyesi, Atabey Feribot İskelesi yanında bulunan park alanına piknik yapmak için gelen vatandaşlar ile feribotları kullananların taleplerine karşılık verildi.

Atabey İskelesinin eksikleri giderildi

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya ile Elazığ ili Baskil ilçesi arasında ulaşımı sağlayan Atabey Feribot İskelesinde eksikliği hissedilen Mescit, Lavabo ve WC gruplarını yaparak vatandaşların hizmetine sundu.
Büyükşehir Belediyesi, Atabey Feribot İskelesi yanında bulunan park alanına piknik yapmak için gelen vatandaşlar ile feribotları kullananların taleplerine karşılık verildi. Vatandaşların zaman zaman yaptıkları açıklamalarda, WC Lavabo ve Mescide ihtiyaç duyduklarını belirtmeleri üzerine, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ilgili birime talimat vererek, bu eksikliğin giderilmesini istedi. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından hemen çalışmalara başlanarak kısa süre içerisinde ihtiyaç duyulan WC-Lavabo ve Mescit inşaatı tamamlanarak hizmete sunuldu.
Büyükşehir Belediyesi Atabey Feribot İskelesinde yapmış olduğu çalışmalar kapsamında, bay ve bayan mescidi, 3 bay, 3 bayan ve 1 engelli olmak üzere toplam 7 WC grubu, abdest alma yerleri olmak üzere yaklaşık 95 metrekarelik mescit binası yapılarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Atabey İskelesinin eksikleri giderildi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Meral Akşener'den depremzedelere ziyaretMeral Akşener'den depremzedelere ziyaret

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkesir'de gar yolu açıldı

Balıkesir'de gar yolu açıldı

Çorlu’ya 20 milyon TL’lik yatırım

Çorlu’ya 20 milyon TL’lik yatırım

Başkent’e 9 kilometrelik yeni bulvar geliyor

Başkent’e 9 kilometrelik yeni bulvar geliyor

AK Parti’li başkan sokak köpeğine eliyle su içirdi

AK Parti’li başkan sokak köpeğine eliyle su içirdi

Akduman, üretim sahalarını inceledi

Akduman, üretim sahalarını inceledi

İtfaiyeciler yakaladıkları yılanı doğal ortamına bıraktı

İtfaiyeciler yakaladıkları yılanı doğal ortamına bıraktı

Malatya Namaz Vakitleri 9 Haziran Salı

İmsak
03:07
Sabah
04:56
Öğle
12:31
İkindi
16:25
Akşam
19:56
Yatsı
21:37

Malatya Nöbetçi Eczaneler 9 Haziran Salı

Botanik Eczanesi
Merkez
Dörtyol Eczanesi
Merkez
İbni Sina Eczanesi
Merkez
Sevinç Eczanesi
Merkez
Taşdemir Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Polisin "dur" ihtarına uymadı kaza yaptı: 1 yaralı

Polisin "dur" ihtarına uymadı kaza yaptı: 1 yaralı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Korona virüs esnafı mağdur etti

Korona virüs esnafı mağdur etti

Kayıp kimlik kartları için muhtarlık talep formu şartı kalktı

Kayıp kimlik kartları için muhtarlık talep formu şartı kalktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.