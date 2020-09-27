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Atakaş Hatayspor, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı

HATAY HABERLERİ  | 27.09.2020 19:20 | Son Güncelleme

Atakaş Hatayspor, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Kasımpaşa maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular yenilenme, diğer futbolcular ise pas ve dar alan çalışması yaptı.

Atakaş Hatayspor, 4 Ekim Pazar günü saat 16.00'da deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

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