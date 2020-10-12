Atakaş Hatayspor, milli maç arasını en iyi şekilde değerlendirmek istiyor

SALİM TAŞ - Hatayspor Kulübü Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor karşısında yaşadıkları mağlubiyetten takım olarak ders çıkardıklarını, milli maçlar nedeniyle verilen arayı en iyi şekilde değerlendirerek eksikliklerini tamamlayacaklarını kaydetti.

Vardı, AA muhabirine, teknik direktör Ömer Erdoğan ile ekibine güvendiklerini ve transferde istedikleri futbolcuları renklerine bağladıklarını söyledi.

Transferleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle geç yapmak zorunda kaldıklarını aktaran Vardı, bundan dolayı kamp döneminde tüm oyuncuların bir arada olamadığını dile getirdi.

Vardı, yeni futbolcularla kurulmuş, genç bir ekip olduklarını ve bunun dezavantajlarını yaşadıklarını vurguladı.

Süper Lig'e yeni çıkmış bir takım olmalarına rağmen iyi olduklarını gösterdiklerini ifade eden Vardı, bunu teknik heyetlerine ve onursal başkanlarına borçlu olduklarını söyledi.

- "Hiç kimsenin erken havaya girme şansı yok"

Vardı, transfer ettikleri tüm futbolcuların kendini kanıtlamış ve kaliteli oyunculardan oluştuğunu belirtti.