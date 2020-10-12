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Atakaş Hatayspor, milli maç arasını en iyi şekilde değerlendirmek istiyor

HATAY HABERLERİ  | 12.10.2020 11:32 | Son Güncelleme

Kulüp basın sözcüsü Rahmi Vardı: "Ligde yaşadığımız son mağlubiyetle birlikte tüm futbolcularımız gerekli dersi almıştır. Hiç kimsenin erken havaya girme şansı yok. Futbolda hiçbir zaman dün yoktur. Her zaman için yarın vardır"

SALİM TAŞ - Hatayspor Kulübü Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor karşısında yaşadıkları mağlubiyetten takım olarak ders çıkardıklarını, milli maçlar nedeniyle verilen arayı en iyi şekilde değerlendirerek eksikliklerini tamamlayacaklarını kaydetti.

Vardı, AA muhabirine, teknik direktör Ömer Erdoğan ile ekibine güvendiklerini ve transferde istedikleri futbolcuları renklerine bağladıklarını söyledi.

Transferleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle geç yapmak zorunda kaldıklarını aktaran Vardı, bundan dolayı kamp döneminde tüm oyuncuların bir arada olamadığını dile getirdi.

Vardı, yeni futbolcularla kurulmuş, genç bir ekip olduklarını ve bunun dezavantajlarını yaşadıklarını vurguladı.

Süper Lig'e yeni çıkmış bir takım olmalarına rağmen iyi olduklarını gösterdiklerini ifade eden Vardı, bunu teknik heyetlerine ve onursal başkanlarına borçlu olduklarını söyledi.

- "Hiç kimsenin erken havaya girme şansı yok"

Vardı, transfer ettikleri tüm futbolcuların kendini kanıtlamış ve kaliteli oyunculardan oluştuğunu belirtti.

Ligde kalıcı ve iyi oynayan bir takım olduklarını göstermek istediklerinin altını çizen Vardı, şöyle devam etti:

"Aldığımız futbolcuların hepsinden en iyi şekilde faydalanacağız. Transferlerimizle inşallah sezon sonuna kadar kazasız, belasız, kötü sürprizsiz bir lig geçireceğimize inanıyorum. Ligde yaşadığımız son mağlubiyetle birlikte tüm futbolcularımız gerekli dersi almıştır. Hiç kimsenin erken havaya girme şansı yok. Futbolda hiçbir zaman dün yoktur. Her zaman için yarın vardır. Ne olacağını kimse bilemez, en güçlü anda en zayıf anınıza yakalanabilirsiniz. En güçlü olduğumuz savunma hattımızdı, o da maalesef dağıldı. Milli maç arasında inşallah kamp döneminde futbolcularımızla yapamadıklarımızı yapacağız."

Rahmi Vardı, Süper Lig'in 5. haftasında sahalarında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacakları maçın hazırlıklarını yoğun şekilde sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

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