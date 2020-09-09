YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Atakaş Hatayspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

Atakaş Hatayspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

HATAY HABERLERİ  | 09.09.2020 20:10 | Son Güncelleme

Atakaş Hatayspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Atakaş Hatayspor, ligin ilk haftasında Gaziantep Kalyon Stadyumu’nda oynayacağı Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. İdmanda beşe iki oyun ve dar alan çalışması yapıldı.

Oyuncular, daha sonra çift kale maç oynadı. Antrenmanda yeni transfer Alexandros Katranis de yer aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taksisinde unutulan çantada bozuk para var sandı, 2.5 kilo altın çıktı Taksisinde unutulan çantada bozuk para var sandı, 2.5 kilo altın çıktı
Hatay'da mobilya imalathanesinde yangın! 5 iş yeri zarar gördüHatay'da mobilya imalathanesinde yangın! 5 iş yeri zarar gördü
En Çok Okunan Yerel Haberler
Denizlispor’un ilk maçını yönetecek hakem belli oldu
Denizlispor’un ilk maçını yönetecek hakem belli oldu
Başkan Yüksel: “Vatandaşlarımızı tozlu ve çamurlu yollardan kurtarıyoruz”
Başkan Yüksel: “Vatandaşlarımızı tozlu ve çamurlu yollardan kurtarıyoruz”
Trabzonspor, sahasında açılış maçlarında iyi sonuçlar alıyor
Trabzonspor, sahasında açılış maçlarında iyi sonuçlar alıyor
Burhaniye’de kış hazırlığı
Burhaniye’de kış hazırlığı
Göztepe, Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Göztepe, Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Günde 8 saat yanan mum 1 ayda ancak yarısına geliyor
Günde 8 saat yanan mum 1 ayda ancak yarısına geliyor

Hatay Namaz Vakitleri 9 Eylül Çarşamba

İmsak
04:45
Sabah
06:06
Öğle
12:38
İkindi
16:11
Akşam
18:59
Yatsı
20:15

Hatay Nöbetçi Eczaneler 9 Eylül Çarşamba

Antakya Eczanesi
Antakya
Büyük Eczanesi
Antakya
Duru Faysal Eczanesi
Antakya
Su Eczanesi
Antakya
Öner Murt Eczanesi
Iskenderun
Özen Eczanesi
Iskenderun
Pertev Eczanesi
Iskenderun
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Kamışlık alandaki yangın korkuttu
Kamışlık alandaki yangın korkuttu
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Samandağ’da polis, gece gündüz ‘maske-mesafe’ denetimi yaptı
Samandağ’da polis, gece gündüz ‘maske-mesafe’ denetimi yaptı
Kalbe iyi gelen ekip
Kalbe iyi gelen ekip
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.