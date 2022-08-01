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Atakaş Hatayspor'da yeni sezon hazırlıkları

01.08.2022 21:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atakaş Hatayspor'da yeni sezon hazırlıkları

Atakaş Hatayspor'da yeni sezon hazırlıkları

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı ekip, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde çalıştı.

Yeni transferler Ognjen Vranjes ve Kevin Varga'nın da katıldığı antrenmanda futbolcular, pas ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.

Basına kapalı idman 1 saat 35 dakika sürdü.

Atakaş Hatayspor'da yeni sezon hazırlıkları

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