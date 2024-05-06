YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Atakent ve Yenidoğan mahallelerine 57 milyon liralık altyapı yatırımı

Atakent ve Yenidoğan mahallelerine 57 milyon liralık altyapı yatırımı

İHA İHA
06.05.2024 11:51
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Başkan Zeydan Karalar’ın talimatları doğrultusunda şehrin altyapısını güçlendirmek adına önemli projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.

Atakent ve Yenidoğan mahallelerine 57 milyon liralık altyapı yatırımı

Bu çerçevede Yüreğir ilçesine bağlı Atakent ve Yenidoğan mahallelerinde 57 milyon liralık dev yatırımla yağmur suyu hattı projesi başlatıldı.

Projenin temel amacı, bölgenin altyapısını güçlendirerek şiddetli yağışlarda yaşanan su baskınlarını ortadan kaldırmak. Bu doğrultuda, 2000 mm çapında yağmur suyu boruları ve 400 mm çapında kanalizasyon boruları kullanılarak yeni hatlar inşa ediliyor. Yeni altyapı sayesinde yağmur suyu tahliyesi ve kanalizasyon sistemi daha verimli ve etkin bir şekilde işleyecek. ASKİ ekiplerinin bölgede titizlikle sürdürdüğü çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte günlük yaşamı olumsuz yönde etkileyen su taşkını, kötü koku gibi sorunlara son verilerek vatandaşlara daha sağlıklı ve konforlu bir çevre sunulmuş olacak.

Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi, ilerleyen zamanlarda da altyapıyı güçlendirecek, mevcut sorunlara kalıcı çözümler getirecek ve Adanalılara daha sağlıklı bir çevre sunacak projelerine aralıksız devam edecek.

Atakent ve Yenidoğan mahallelerine 57 milyon liralık altyapı yatırımı

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kars’ta Kızılay Kan Bağış Merkezi açılışı yapıldıKars’ta Kızılay Kan Bağış Merkezi açılışı yapıldı
Nilüfer’de hıdırellez coşkusuNilüfer’de hıdırellez coşkusu
Denizli'de 2 bin 269 tarihi eser ele geçirildiDenizli'de 2 bin 269 tarihi eser ele geçirildi
Anahtar Kelimeler:
Adana

Adana Namaz Vakitleri 6 Mayıs Pazartesi

İmsak
04:00
Sabah
05:32
Öğle
12:40
İkindi
16:27
Akşam
19:39
Yatsı
21:05
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Modadan teknolojiye Anneler Günü'ne özel indirimler burada

Modadan teknolojiye Anneler Günü'ne özel indirimler burada

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Klasik ve spor kombinlerinizin tamamlayıcısı olacak!

Klasik ve spor kombinlerinizin tamamlayıcısı olacak!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.