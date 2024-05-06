Atakent ve Yenidoğan mahallelerine 57 milyon liralık altyapı yatırımı

Bu çerçevede Yüreğir ilçesine bağlı Atakent ve Yenidoğan mahallelerinde 57 milyon liralık dev yatırımla yağmur suyu hattı projesi başlatıldı.

Projenin temel amacı, bölgenin altyapısını güçlendirerek şiddetli yağışlarda yaşanan su baskınlarını ortadan kaldırmak. Bu doğrultuda, 2000 mm çapında yağmur suyu boruları ve 400 mm çapında kanalizasyon boruları kullanılarak yeni hatlar inşa ediliyor. Yeni altyapı sayesinde yağmur suyu tahliyesi ve kanalizasyon sistemi daha verimli ve etkin bir şekilde işleyecek. ASKİ ekiplerinin bölgede titizlikle sürdürdüğü çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte günlük yaşamı olumsuz yönde etkileyen su taşkını, kötü koku gibi sorunlara son verilerek vatandaşlara daha sağlıklı ve konforlu bir çevre sunulmuş olacak.

Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi, ilerleyen zamanlarda da altyapıyı güçlendirecek, mevcut sorunlara kalıcı çözümler getirecek ve Adanalılara daha sağlıklı bir çevre sunacak projelerine aralıksız devam edecek.







