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Ataköy açıklarında sürüklenen şişme bot kurtarıldı

18.06.2022 19:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ataköy açıklarında sürüklenen şişme bot kurtarıldı

İSTANBUL (AA) - Ataköy açıklarında sürüklenen ve içinde iki kişi bulunan şişme bot kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, içindeki iki kişiyle Ataköy açıklarında sürüklenen şişme botun, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botunca yedeklenerek, Ataköy Marina'da emniyete alındığı ifade edildi.

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