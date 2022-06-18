Ataköy açıklarında sürüklenen şişme bot kurtarıldı

İSTANBUL (AA) - Ataköy açıklarında sürüklenen ve içinde iki kişi bulunan şişme bot kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, içindeki iki kişiyle Ataköy açıklarında sürüklenen şişme botun, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botunca yedeklenerek, Ataköy Marina'da emniyete alındığı ifade edildi.



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