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Atakule, Uluslararası Holokost Anma Günü dolayısıyla ışıklandırıldı

27.01.2022 21:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atakule, Uluslararası Holokost Anma Günü dolayısıyla ışıklandırıldı

"Uluslararası Holokost Anma Günü"nde Atakule video mappingle ışıklandırıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığınca düzenlenen Uluslararası Holokost Anma Günü etkinliği dolayısıyla Atakule video mappingle ışıklandırıldı.

Etkinlik kapsamında Atakule'de ve ana girişindeki dev ekranda "#Hatırlıyoruz", "#WeRemember" ifadeleri paylaşıldı.

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