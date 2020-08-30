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Atakule’de Türk Bayraklı görsel şölen

ANKARA HABERLERİ  | 30.08.2020 20:53 | Son Güncelleme

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde başkentin simgesi Atakule’nin tepe noktasından şanlı Türk Bayrağı, saat 19.22’de bir ilke daha imza atarak göklerde dalgalandı.30 Ağustos Pazar günü bu ulvi görevi yerine getiren kişiler ise Türk milli sporcularımızdan bir erkek biri kadın dağcılarımız oldu.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde başkentin simgesi Atakule’nin tepe noktasından şanlı Türk Bayrağı, saat 19.22’de bir ilke daha imza atarak göklerde dalgalandı.
30 Ağustos Pazar günü bu ulvi görevi yerine getiren kişiler ise Türk milli sporcularımızdan bir erkek biri kadın dağcılarımız oldu. Milli dağcılarımız, ülke topraklarının tamamen bağımsızlığını kazandığı bu büyük zaferin yılı olan 1922’ye atıfta bulunarak saat 19.22’de Atakule’nin en tepe noktasına çıkıp 15 metre uzunluğundaki Türk Bayrağını göklere taşıdı. Ankara’nın birçok noktasından görünen 125 metre yüksekliğindeki kentin simgesi Atakule aynı zamanda o gün, ülkemizde üstünde şanlı bayrağımızın dalgalandığı en yüksek gönderi oldu.
Atakule, bu şanlı zaferin kazanılması ile bu bayrağın altında özgürce yaşamamız için kanlarını dökmüş tüm şehitlerimiz için al renginde aydınlatıldı.

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Ankara Namaz Vakitleri 30 Ağustos Pazar

İmsak
04:39
Sabah
06:08
Öğle
12:54
İkindi
16:35
Akşam
19:31
Yatsı
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Ankara Nöbetçi Eczaneler30 Ağustos Pazar

Özgür Eczanesi
Cankaya
Next Level Sabah Eczanesi
Cankaya
Aşiyan Eczanesi
Cankaya
Nihal Eczanesi
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Yenimahalle
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Mamak
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