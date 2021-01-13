Atakum Belediyesi AtaÇocuk Anaokulu’na ikinci şube geliyor

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci’nin kent sakinlerine sözünü verdiği projelerden biri olan AtaÇocuk Anaokulu, ikinci şubesinin açılışı için gün sayıyor. Yenimahalle’de hizmete girecek olan ikinci AtaÇocuk Anaokulu, sekiz ayrı sınıfı ile daha fazla Atakumlu çocuğa eğitim olanağı sunacak.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, hemşehrilerine verdiği “Her mahalleye bir kreş” sözünü adım adım uyguluyor. Atakumlu miniklerin okul öncesi eğitime kolay erişebilmesi amacıyla Atakum Belediyesi’nce ilk şubesi ağustos 2020’de açılan AtaÇocuk Anaokulu, ikinci şube için son hazırlıklarını yapmaya başladı. Geçtiğimiz yıl Mevlana Mahallesi’nde, minik Atakumlulara kapılarını açan AtaÇocuk Anaokulu, sekiz sınıflı Yenimahalle şubesi ile daha fazla çocuğa eğitim olanağı sunacak. Atakum’un en yüksek nüfuslu mahallesi olan Yenimahalle’de açılış hazırlıkları gerçekleştirilen AtaÇocuk Anaokulu’nda kayıtlar kısa süre içinde alınmaya başlanacak. Minik öğrencilerin konforuna yönelik tüm ayrıntılar düşünülerek tasarlanan AtaÇocuk Yenimahalle Anaokulu’nda tam zamanlı İngilizce eğitim uygulanacak. 3-6 yaş arası çocukların yararlanabileceği kreşte öğretmenler ve öğrenciler arasındaki tüm diyaloglar İngilizce dilinde gerçekleşecek. Minik öğrenciler; sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltılarını hafta içi hergün AtaÇocuk Yenimahalle Anaokulu’nda yiyecek. Çocuklar için uzman diyetisyenler tarafından hazırlanan özel bir beslenme programı uygulanacak. Minik öğrenciler, eğitimlerine her sınıfta bir öğretmen bir de yardımcı öğretmen eşliğinde eğitime devam edecek. Eğitim atölyeleri ve laboratuvarlarında dokunarak, deneyerek öğrenme fırsatı sunacak olan AtaÇocuk Yenimahalle Anaokulu, Atakumlu minikleri; bilim, kültür ve sanat alanlarında yaşama hazır hale getirmeyi amaçlayan faaliyetlerde bulunacak.