Atakum Belediyesi çöp konteynerlerini kendi atölyesinde üretiyor

Atakum Belediyesi, kentteki tüm cadde ve sokaklarda evsel atıkların toplanması amacıyla kullanılan çöp konteynerlerini kendi atölyesinde üretiyor. Belediye bünyesinde piyasanın yarı fiyatına yapılan imalat ile giderler yüzde 50 oranında azalırken çeşitli sebeplerle zarar gören konteynerler de aynı atölyede tamir edilerek yeniden kullanıma sunuluyor. Atölye ekibi, aylık 200 adet konteyner üretiminin yanı sıra 300 adet onarım gerçekleştirebiliyor.

Atakum Belediyesi, Samsun’un en hızlı büyüyen ilçesinde vatandaşlara sunulan hizmeti etkin ve ekonomik hale getirmek için üretim bantları oluşturdu. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci’nin talimatıyla yaklaşık dört ay önce kurulan Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü, kendi atölyelerinde gerçekleştirdiği imalatlar ile hizmet sürecindeki aracıları ortadan kaldırırken, yurttaşların vergileri oluşan belediye bütçesinin etkin kullanımında önemli tasarruf kalemleri oluşturuyor. Müdürlüğe bağlı ekipler, Atakum Belediyesi’nin Alanlı Mahallesi’nde bulunan şantiye alanını üretim ve onarım üssüne dönüştürdü. Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü’ne bağlı birimlerden biri olan Konteyner Üretim ve Tamir Atölyesi’nde imal edilen çöp konteynerleri, kullanıma hazır halde satın alınan ürünlere göre yüzde 50 maliyetle üretilebiliyor.