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Atakum Belediyesi ilk ders zili öncesinde okulları dezenfekte etti

SAMSUN HABERLERİ  | 20.09.2020 15:43 | Son Güncelleme

öğretim yılı öncesinde kent genelindeki okulları dezenfekte etti.Dünya genelinde çok sayıda insanın yaşamını yitirmesine sebep olan korona virüsü salgınının Türkiye’de görülmeye başladığı ilk gün acil eylem planını devreye alarak sahaya inen Atakum Belediyesi, kent genelindeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

öğretim yılı öncesinde kent genelindeki okulları dezenfekte etti.
Dünya genelinde çok sayıda insanın yaşamını yitirmesine sebep olan korona virüsü salgınının Türkiye’de görülmeye başladığı ilk gün acil eylem planını devreye alarak sahaya inen Atakum Belediyesi, kent genelindeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 31 Ağustos’ta başlattığı uzaktan eğitim sürecinin ardından birinci sınıflar için 21 Eylül’de değerlendirme amacıyla üç haftalık yüz yüze eğitime geçilmesini kararlaştırdı.
Alınan kararın ardından tüm Türkiye ile birlikte öğrenciler için ilk ders zilinin çalacağı Atakum’da yeni eğitim-öğretim yılı için hazırlıklara başlayan Atakum Belediyesi, talep eden okullarda dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdi. Atakumlu öğrencileri, korona virüsü salgınına karşı korumak için ilçedeki okul yönetimleri ile tek tek iletişime geçen ekipler, talepte bulunan okullar için bir çalışma programı hazırladı. İlk ders günü öncesinde hafta sonu mesaisi yapan Atakum Belediyesi’nin dört ayrı hijyen timi, sabahın erken saatlerinde belediyenin Fen İşleri Şantiyesi’nde bir araya geldi. Koruyucu kıyafetlerini giyip özel ekipmanlarını yanlarına alan hijyen timleri, araçlarla ilçenin farklı bölgelerindeki okullara ulaştı.

Açık ve kapalı alanlara özel solüsyon uygulandı
Oluşturulan çalışma programına göre görev yerlerine ulaşan ekipler, okulların bahçelerinde öğrencilerin temas edebileceği tüm noktaları özel solüsyonlar kullanarak dezenfekte etti. Okulların kapalı alanlarında da sterilizasyon çalışması yürüten hijyen timleri, koridorların yanı sıra dersliklerdeki sıra, masa, kapı, yazı tahtası gibi öğrenci ve öğretmenlerin dokunacağı tüm nesnelere tek tek dezenfeksiyon işlemi uyguladı. Atakum Belediyesi hijyen timleri, kent genelinde talepte bulunan 24 ayrı okulu virüs tehlikesinden arındırdı.
Dünyanın ve Türkiye’nin zor bir dönemden geçtiğini hatırlatan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Sağlığımızı, yaşamımızı tehdit eden korona virüs pandemisi nedeniyle olumsuz bir dönem yaşıyoruz. Maalesef öğrencilerimiz geçen mart ayından itibaren okullarından uzak kaldı. Bilgisayarların, tabletlerin ve televizyonların başında öğretmenleri ile bir araya geldi. Şimdi Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı 21 Eylül’de birinci sınıflar için değerlendirme amaçlı üç haftalık yüz yüze eğitim kararı aldı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz bu kararın ardından Atakum’daki tüm okul yönetimleri ile tek tek iletişime geçti. Hijyen timlerimiz, talep eden okullarda kapsamlı dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirdi” dedi.

“Tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz”
Atakum Belediyesi ekiplerinin sürekli sahada olduğunu kaydeden Başkan Deveci, ayrıca şunları söyledi:
“Ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz çocukların, gençlerin sağlığı bizim için çok önemli. Salgın riskine karşı önlem alınması noktasında Atakum Belediyesi bugüne dek tüm imkanlarını seferber etti. Sürecin ilk gününden itibaren yaşamlarını riske atarak sahada olan tüm çalışma arkadaşlarıma hemşehrilerim adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Gece - gündüz, hafta içi - hafta sonu demeden aralıksız çalıştılar. Bu zorlu süreci atlatana kadar da Atakum Belediyesi tüm ekipleri ile birlikte sahada olmaya devam edecek. 21 Eylül’de sınıflarda olacak, öğretmenleri ile bir araya gelecek olan öğrencilerimize eğitim yaşamlarında başarılar diliyorum. Tüm hemşehrilerime maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaları yönündeki çağrımı bir kez daha yineliyorum. Eğer bizler kontrollü sosyal hayat dönemi kurallarına uyarsak virüsün yayılımını azaltabiliriz, sağlığımızı koruyabiliriz.”

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