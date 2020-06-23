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Atakum Belediyesi ’sıfır atık hedefi’ için halktan destek bekliyor

SAMSUN HABERLERİ  | 23.06.2020 13:25 | Son Güncelleme

Atakum Belediyesi, atıkların geri dönüşüm sürecine kazandırılarak ülke ekonomisine katkı sağlaması amacıyla ilçenin 2 farklı noktasına "atık getirme merkezi" kurdu.Değerlendirilebilir atıkların kaynağında ayrı toplanması için Atakum Belediyesi tarafından ilçenin iki farklı noktasına atık getirme merkezi kuruldu.

Atakum Belediyesi, atıkların geri dönüşüm sürecine kazandırılarak ülke ekonomisine katkı sağlaması amacıyla ilçenin 2 farklı noktasına "atık getirme merkezi" kurdu.
Değerlendirilebilir atıkların kaynağında ayrı toplanması için Atakum Belediyesi tarafından ilçenin iki farklı noktasına atık getirme merkezi kuruldu. Vatandaşların merkezlere getirdiği atıklar, geri dönüşüm sürecine kazandırılarak ülke ekonomisine katkı sağlanacak ve doğal kaynaklar korunacak. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Hemşehrilerimin Sıfır Atık Projesi’ne sahip çıkacağına, doğa için Atakum Belediyesi ile dayanışma göstereceğine yürekten inanıyorum” dedi.
Sıfır Atık Projesi kapsamında Atakum Belediyesi geri kazanılması mümkün olan, yeniden değerlendirilebilen atıkları mobil merkezlerde birbirinden ayrı olarak topluyor. İlçenin iki ayrı noktasına konumlandırılan atık getirme merkezleri, sahip olduğu ayrı atık girişlerinden kağıt, plastik, metal, cam, elektronik atık, bitkisel yağ ve atık pil olmak üzere yedi ayrı türde atık topluyor. Belediyenin uyguladığı sistem ile ülke ekonomisine katkı sağlanmasının yanı sıra doğal kaynaklar da korunuyor. Atık getirme merkezleri, ilçede insan yoğunluğunun fazla olduğu Türkiş bölgesinde Alparslan Bulvarı ile Atatürk Bulvarı’nın kesiştiği noktaya, Atakent bölgesinde ise Ali Gaffar Okan Caddesi ile Atakent Bulvarı’nın birleştiği kavşağa konumlandırıldı.

“Çöp konteyneri gibi kullanılmamalı”
Vatandaşların yaklaşık iki aydır hizmet veren atık toplama merkezlerine yoğun ilgi gösterdiğini belirten Atakum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, gelecek dönemde merkez sayısının artacağını söyledi. Atık getirme merkezi üzerinde her bir atık için ayrı hazneler bulunduğunu belirten yetkililer, “Bazen atık getirme merkezleri çöp konteyneri gibi kullanılabiliyor. Bu durum ülke ekonomisi ve doğanın korunması için ihtiyaç duyulan geri dönüşüm sürecine zarar veriyor. Tüm Atakumlulara çağrıda bulunmak istiyoruz. Evinizde ya da iş yerinizde ortaya çıkan kağıt, plastik, metal, cam ve elektronik malzeme gibi atıkları ayrı ayrı biriktirerek atık getirme merkezlerine ulaştırabilirsiniz. Her bir atığı ilgili hazneye attığınızda doğanın korunması ve ülke ekonomisinin kalkınması için önemli bir destek sunmuş olacaksınız. Tüm hemşehrilerimizden sıfır atık seferberliğine destek sağlamasını bekliyoruz” diye konuştu.

“Kaynakların israfını önleyebiliriz”
Çevre kirliliğinin dünyanın en önemli sorunları arasında yer aldığını belirten Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakabilmek için bu işe önce kendi evimizden, sokağımızdan, mahallemizden ve ilçemizden başlamamız gerekiyor. Sıfır Atık Projesi kapsamında Atakum’un iki farklı noktasına atık getirme merkezi kurduk. Atakumluların, kağıt, plastik, metal, cam ve elektronik malzeme gibi atıkları evlerinde ayrıştırarak bu merkezlere getirmesini ve doğayı korumaya katkı sağlamasını istiyoruz. Atıkları bu şekilde kaynağında ayrıştırabilirsek hem ülke ekonomisinde kaynakların israfını önleriz hem de gelecek nesillere sağlıklı bir doğa bırakabiliriz. Hemşehrilerimin sıfır atık projesine sahip çıkacağına, doğa için Atakum Belediyesi ile dayanışma göstereceğine yürekten inanıyorum” şeklinde konuştu.

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