Atakum Belediyesi: “Vergi ödemelerinde son güne kalmayın”

Atakum Belediyesi, emlak ve çevre temizlik vergilerinin ikinci taksidinin 30 Kasım 2020 tarihine dek ödenebileceğini hatırlattı. Vergi ödemelerinin, belediye hizmet binasındaki veznenin yanı sıra e-belediye üzerinden yapılabildiğini belirten yetkililer, vatandaşlara HES kodu uyarısında bulundu.

Gayrimenkul sahiplerine yönelik emlak ve çevre temizlik vergilerinin ikinci taksitleri için son ödeme tarihi 30 Kasım 2020 Pazartesi olarak belirlendi. Yurttaşlara, ödemelerini son güne bırakmamaları yönünde tavsiyede bulunan belediye yetkilileri, “Mükelleflerin büyük bölümü vergi ödemelerini son güne erteleyebiliyor. Bu durumda vezneler yoğunlaşıyor. Korona virüs salgını ile mücadele için kontrollü sosyal hayat döneminde kapalı alanlarda kalabalık oluşturulmaması gerekiyor. Bu sebeple yurttaşlarımıza, kendi sağlıkları için ödemelerini son güne bırakmamaları yönünde çağrıda bulunuyoruz. Ayrıca Samsun İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararı gereğince tüm kamu binalarında olduğu gibi Atakum Belediyesi’ne girişlerde de HES kodu kontrolü zorunluluğu bulunuyor. Vezneden vergi ödemesi için hizmet binamıza gelecek olan yurttaşlarımızın HES kodu edinmeleri gerekiyor” ifadelerini kullandı.