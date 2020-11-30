Atakum Belediyesi’nde mükellefler vergi borcunu e-işlemle yapılandırıyor

Atakum Belediyesi, 7256 sayılı Kanun kapsamında emlak vergisi borçlarını yapılandırmak isteyen yurttaşlar için ‘e-yapılandırma’ sistemi oluşturdu. Vergi mükelleflerinin pandemi sürecinde işlemlerini gerçekleştirmek için Atakum Belediyesi hizmet binasına gelmesine gerek kalmıyor. Tüm işlemler, belediyenin www.atakum.bel.tr adresli internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Korona virüs salgınının ardından yurttaşların belediye hizmet binasına gelmeden faydalanabileceği e-belediye işlemlerinin sayısını artıran Atakum Belediyesi, 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun kapsamında emlak vergisi borçlarını yapılandırmak isteyen yurttaşlar için ‘e-yapılandırma’ sistemini oluşturdu. Atakumlu vergi mükellefleri, emlak vergisi borçlarını online işlem gerçekleştirerek belediye hizmet binasına gelmeden yapılandırabiliyor. Atakum Belediyesi Mali Hizmetler ve Bilgi İşlem müdürlüklerince hizmete sunulan ‘e-yapılandırma’ üzerinden işlem yapmak isteyen yurttaşlar, sisteme www.atakum.bel.tr adresli internet sitesinden ulaşabiliyor. Sitenin sağ üst kısmındaki ‘Çözüm Merkezi’ menüsünden ‘Neler Talep Edebilirsiniz’ alt başlığına tıklandığında kullanıcıları ‘e-yapılandırma’ sayfası karşılıyor. Bu alandan 7256 sayılı yasa kapsamındaki yapılandırma başvuru formunun çıktısını alan yurttaşlar, bilgileri doldurup ıslak imzalarını atıyor. Başvuru formu ve kimliklerinin fotoğraflarını çeken mükellefler, bu görselleri aynı sayfadaki ‘Talep Gönder’ bağlantısına tıkladıklarında açılan sayfa üzerinden yükleyerek Atakum Belediyesi Emlak ve Tahsilat Servisi’ne ulaştırıyor. Başvuru formunu çıktı alma imkanı bulunmayan mükellefler ise formda talep edilen bilgileri kağıda yazarak imzaladıktan sonra bu belgenin fotoğrafını aynı sayfa üzerinden Atakum Belediyesi’ne iletebiliyor.

7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun kapsamında emlak vergisi borçlarını yapılandırmak isteyen yurttaşların hizmet binasına gelmelerine ihtiyaç olmadığını belirten Atakum Belediyesi yetkilileri, “Koronavirüs salgınını önleyebilmek için toplumca kalabalık ortamlardan uzak durmamız gerekiyor. Fakat çok sayıda mükellefin yapılandırma başvurusu için toplu halde belediye hizmet binamıza gelmesi toplum sağlığı açısından büyük risk oluşturuyor. Mali Hizmetler ve Bilgi İşlem müdürlüklerimiz bu riski önlemek için ‘e-yapılandırma’ hizmetini hızlı bir şekilde kullanıma sundu. Tüm mükelleflerimiz bu işlemi Samsun’da olmasalar dahi kolayca gerçekleştirebilir. Atakumlu hemşehrilerimizin ‘e-yapılandırma’ işlemini kullanmalarını, çevrelerini bu konuda haberdar etmelerini, internet ve bilgisayar kullanımında zorluk yaşayan yakınlarına yardımcı olmalarını rica ediyoruz. Herkesi, salgını önleyebilmek için ihtiyaç duyulan yurttaş dayanışmasına katkı sağlamaya davet ediyoruz” diye konuştu.

