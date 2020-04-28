Atakum Belediyesi’nden 65 yaş üstü vatandaşlara destek telefonu

Atakum Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde kalan 65 yaş üstü Atakumluları yalnız bırakmıyor. Çözüm Merkezi ekiplerince telefonla aranan yaşlılara moral desteği sağlanıyor, ihtiyaçlarının olup olmadığı soruluyor.

Türkiye’deki ilk korona virüs vakasının açıklanmasının ardından acil durum eylem planını devreye alarak tüm imkanlarını toplum sağlığı çalışmaları için seferber eden Atakum Belediyesi, 65 yaş üstü ilçe sakinlerine telefonda moral desteği veriyor, ihtiyaç takibi yapıyor. İçişleri Bakanlığı’nın 21 Mart’ta yayınladığı genelge ile 65 yaş ve üzeri yurttaşların sokağa çıkmaları kısıtlanmıştı. Bir aydan uzun süredir sağlıklarını korumak için evlerinde kalan yaşlı yurttaşların ihtiyaç duyduğu moral desteği, Atakum Belediyesi’nden geldi. İlçede yaşayan ve evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için iletişim destek planı oluşturan Çözüm Merkezi ekipleri, yaşlı komşularını arayıp Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci’nin selamını ileterek bir ihtiyaçlarının olup olmadığını soruyor. Salgın hastalıktan korunabilmek için alınması gereken önlemleri de hatırlatan ekipler, Atakum Belediyesi’nin korona virüsle mücadele sürecinde yurttaşlara ücretsiz olarak sunduğu dayanışma uygulamaları hakkında bilgi veriyor.