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Atakum Belediyesi’nden dere ve su kanallarında taşkına karşı önlem

SAMSUN HABERLERİ  | 21.10.2020 12:19 | Son Güncelleme

Atakum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yağış sezonu öncesinde taşkınları önlemek amacıyla sorumluluk alanındaki dere yatakları ve su kanallarında temizlik çalışmalarını tamamladı.Kentin tüm mahalleleri için kapsamlı bir çalışma programı uygulayan ekipler, su yollarını temizledi.Atakum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Samsun’da yıllık yağışın en fazla olduğu sonbahardan kışa geçiş dönemi öncesinde sorumluluk alanında yer alan dere yatakları ve su kanallarında temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Atakum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yağış sezonu öncesinde taşkınları önlemek amacıyla sorumluluk alanındaki dere yatakları ve su kanallarında temizlik çalışmalarını tamamladı.
Kentin tüm mahalleleri için kapsamlı bir çalışma programı uygulayan ekipler, su yollarını temizledi.
Atakum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Samsun’da yıllık yağışın en fazla olduğu sonbahardan kışa geçiş dönemi öncesinde sorumluluk alanında yer alan dere yatakları ve su kanallarında temizlik çalışması gerçekleştirdi. Kentsel ve kırsal mahalleler için kapsamlı bir çalışma programı hazırlayan ekipler, yüksek kesimlerden kentsel alana inerek buradan denize ulaşan su yollarında temizlik çalışmalarını tamamladı. Dere yataklarında iş makineleri ile çalışan ekipler, su yollarını akışa uygun hale getirdi. Ekskavatör ile dere yatağından çıkarılan ot, dal, çamur ve suyun akışına engel olan diğer atıklar kamyonlara yüklenerek bölgeden uzaklaştırıldı. Kırsal mahallelerde de kanal temizliği yapan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, engebeli arazilerde konumlanan yerleşim alanlarında yol kenarı su kanallarını kışa aylarına hazır hale getirdi. Toprak, ağaç dalları ve yaprak parçaları ile dolan kanallar iş makineleri ile yeniden açılarak, dere yataklarına bağlantıları sağlandı.

Kırsal ve kentsel tüm bölgelere ulaştık
Kentin sonbahardan kışa geçiş döneminde yoğun yağış aldığını belirten Atakum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, “Dere ve kanal temizliği çalışmalarımıza uzun süredir düzenli şekilde devam ediyoruz. Ekiplerimiz, Atakum’un deniz seviyesindeki yerleşim alanlarından yüksek rakımlı kırsal mahallelerine kadar tüm bölgelere ulaştı. Kentsel yerleşim alanındaki derelerin bir kısmı ıslah edilmiş durumda. Islah çalışması yapılmamış dere yataklarını, olası su taşkınlarına karşı yağışın yoğunlaştığı sezon öncesinde temizledik. Kırsal mahallelerde ise yol kenarlarındaki kanallarda dört mevsim su akışı var. Büyük bölümü engebeli arazide yer alan kanalları yeniden açtık, genişletilmesi gereken alanlara müdahale ettik. Kanalların dere yatakları ile bağlantısını sağladık. Taşkınlara karşı önlem amacıyla planladığımız çalışmaları tamamladık” açıklamasını yaptı.

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