Atakum Belediyesi’nin hijyen timlerinden öğrenciler için lise dezenfeksiyonu

Korona virüsü salgınının ilk gününden itibaren ilçedeki dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdüren Atakum Belediyesi hijyen timleri, Samsun’daki sorumluluk alanlarında 5 Ekim’de uygulama dersleri için yüz yüze eğitime başlayacak olan mesleki ve teknik anadolu liseleri ile çok programlı anadolu liselerini dezenfekte etti.

Dünya genelinde çok sayıda insanın yaşamını yitirmesine sebep olan korona virüsü salgınının Türkiye’de görülmeye başladığı ilk gün acil eylem planını devreye alarak sahaya inen Atakum Belediyesi, kent genelindeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 31 Ağustos’ta başlattığı uzaktan eğitim sürecinin ardından mesleki ve teknik anadolu liseleri ile çok programlı anadolu liselerinde 5 Ekim’den itibaren uygulamalı dersler için yüz yüze eğitime geçilmesini kararlaştırıldı. Bu kararın ardından Atakum Belediyesi, tüm Türkiye ile birlikte öğrenciler için kentte ilk ders zilinin çalacağı mesleki ve teknik anadolu liselerinin yanı sıra çok programlı liselerde dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdi. Atakumlu gençleri, korona virüsü salgınına karşı korumak için ilk ders günü öncesinde hafta sonu mesaisi yapan Atakum Belediyesi’nin hijyen timleri, sabahın erken saatlerinde belediyenin Fen İşleri Şantiyesi’nde bir araya geldi. Koruyucu kıyafetlerini giyip özel ekipmanlarını yanlarına alan hijyen timleri, araçlarla ilçenin farklı bölgelerindeki okullara ulaştı.