Atakum Belediyesinin konteyner yıkama sistemi halk sağlığını koruyor

Atakum Belediyesi, kentin dört bir yanındaki yaklaşık 7 bin çöp konteynerini özel donanımlı konteyner yıkama araçları ile düzenli olarak dezenfekte ediyor. Basınçlı solüsyon püskürtülerek iç ve dış kısımları ayrı ayrı yıkanan konteynerler ile halk sağlığını koruyan Atakum Belediyesi, kent merkezinde olası kötü koku oluşumunun önüne geçiyor.

Atakum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, kentin dört bir yanındaki çöp konteynerlerini düzenli olarak dezenfekte ediyor. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci’nin talimatı ile sayıları birden ikiye çıkarılan konteyner yıkama araçları, zaman içerisinde kirlenerek kötü kokuya sebep olan çöp konteynerlerini basınçlı püskürtme donanımları ile temizliyor. Her gün ayrı bir bölgede uygulama gerçekleştiren araçlar, bir konteyneri yaklaşık 10 dakikada tertemiz hale getirebiliyor. Konteyner yıkama işlemi için özel olarak üretilen araçların işleyişi ise şekilde gerçekleşiyor. Araç konteynerin önüne yanaştıktan sonra görevliler, çöp konteynerini kamyonun kaldırma kollarına sabitliyor. Hidrolik mekanizma ile ters çevrilen konteynerin içindeki atıklar, aracın depolama alanına boşaltılıyor. Bu işlemin ardından özel donanım devreye giriyor ve konteynerin iç bölümünü nozullardan püskürtülen basınçlı su ile yıkamaya başlıyor. Çok kirli konteynerler için bu işlem birkaç kez tekrar ediliyor. Otomatik yıkama sonrası çıkan atık su, depolama haznesinden motorlu pompa ile aracın kirli su tankına gönderiliyor. Bu işlemin tamamlanması ile birlikte yere indirilen çöp konteynerinin dış yüzeyi önce köpükle yıkanıyor ardından basınçlı tabancayla durulama işlemi gerçekleştirilerek kullanıma hazır hale getiriliyor.