Atakum Belediyesi’nin üretim atölyesinde ilk kontrolü ‘Leydi’ yapıyor

Atakum’da kent sakinlerine hızlı ve ekonomik hizmet sunmak için Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci’nin talimatıyla Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü’nü kuran Atakum Belediyesi, aktif hale getirdiği üretim atölyeleri ile kentte ihtiyaç duyulan imalatları kendi bünyesinde yapıyor. ‘Yerel üretim’ modelinin yaşama geçirildiği alanlardan biri olan Atakum Belediyesi’nin Marangoz Atölyesi çeşitli kent mobilyalarının imalatının yanı sıra sokak canlıları için kulübeler üretiyor. Atakum’daki can dostları kış aylarında soğuktan, yaz aylarında ise sıcaktan korumak için tasarlanan kulübelerin çatı bölümü su geçirmez malzeme ile kaplanarak yağmura karşı da korunaklı hale getiriliyor. Atölye günde yaklaşık 15 kulübe imalatı yapabiliyor. Aylık üretim rakamı ise 300’e ulaşabiliyor.

Fen İşleri Şantiyesi’nin maskotu oldu

Ahşaba şekil veren usta ellerin ayrıntılı bir çalışmanın ardından ortaya çıkardığı kulübelerin ilk konuğu, Atakum Belediyesi Fen İşleri Şantiyesi’nin sevimli maskotu ‘Leydi’ oluyor. Yaklaşık bir yıl önce yavru olarak geldiği şantiyede tüm belediye emekçilerinin sevgisini kazanan ‘Leydi’, atölyeleri gezerek ortaya çıkan ürünlerin kalite kontrolünü yapıyor. Sokak canlıları için imal edilen ürünlere özel ilgi gösteren ‘Leydi’nin en büyük keyfi ise kullanıma hazır hale gelen kulübelerde vakit geçirmek oluyor. İmalatı tamamlanan ürünler, ‘Leydi’nin gerçekleştirdiği konfor testinin ardından kentteki sokak canlılarının ihtiyaç duyduğu park ve peyzaj alanları gibi Atakum Belediyesi sorumluluğundaki kamusal alanlara sevk ediliyor.

Sokak canlıları için belediye-yurttaş iş birliği

Öte yandan Atakum Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, sokak hayvanlarının aç kalmaması için yoğun bir çalışma yürütüyor. İlçedeki tüm beslenme noktalarını düzenli olarak ziyaret eden ekipler, mamamatik cihazlarının dezenfeksiyonunu gerçekleştirerek sokak canlılarının salgın hastalıktan olumsuz etkilenmemesi için tedbir alıyor. Cihazların üzerindeki hazneleri yıkayarak temizleyen ekipler, can dostlar için mama ve su takviyesi gerçekleştiriyor. Koronavirüs tedbirlerinin uygulanmaya başladığı ilk günlerde talepte bulunan Atakumlu hayvanseverlerin adreslerine yakın noktalara yerleştirilen mini mama hazneleri sayesinde sokak canlılarının beslenmesi için belediye-yurttaş işbirliği yürütülüyor. Mini mama haznelerinin dolum ve kontrol sorumluluğunu üstlenen ilçe sakinleri, evlerinin yakınındaki besleme noktalarına sahip çıkıyor, bu yolla can dostların aç kalmamaları için imece bir beslenme zinciri işletiliyor.