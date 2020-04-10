YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Atakum sokak canlılarını unutmadı

Atakum sokak canlılarını unutmadı

SAMSUN HABERLERİ  | 10.04.2020 16:31 | Son Güncelleme

Atakum Belediyesi tarafından insanların evlerine çekilmesi ile yemek bulmakta zorlanan sokak canları için beslenme noktalarına düzenli mama ve su bırakılıyor.Sokak hayvanlarını unutmayan ekipler tarafından belirli periyotlarla dezenfektesi de yapılan mamamatik cihazlarının mama ve su hazneleri hiç boş bırakılmıyor.

Atakum Belediyesi tarafından insanların evlerine çekilmesi ile yemek bulmakta zorlanan sokak canları için beslenme noktalarına düzenli mama ve su bırakılıyor.
Sokak hayvanlarını unutmayan ekipler tarafından belirli periyotlarla dezenfektesi de yapılan mamamatik cihazlarının mama ve su hazneleri hiç boş bırakılmıyor. İlçenin 16 noktasında bulunan ve sokak hayvanlarının beslenme noktaları olan mamamatikler ile aç kalma tehlikesi atlatan sevimli dostların beslenme ihtiyaçları karşılanıyor. Kentin yaklaşık 25 noktasına dağıtılan mimi mama hazneleri ise Atakumlu hayvanseverler tarafından takip ediliyor.
Sokak canlılarının tüm Atakumluların komşusu ve hemşehrisi olduğunu belirten Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Salgın sürecinde sokak hayvanlarının aç kalmaması için çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Yurttaşlarımızdan gelen uyarıları dikkate alıyoruz. Sokak canlılarının salgın döneminden olumsuz etkilenmemesi için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Yeni mama hazneleri ile beslenme noktalarını artırdık ve dolu olmaları için çaba gösteriyoruz fakat bu sadece belediyenin değil bu kentte yaşayan herkesin sorumluluğu. Bizim yetişemediğimiz yerlerde mama haznelerinin doldurulması gerekiyor. Toplumsal dayanışmayı gerektiren bu mücadele sürecinde, tüm Atakumlulara hayatın her alanında komşuluk hukuku gereği sorumluluklarını yerine getirmeleri gerektiği çağrısını yapıyorum. ‘Ben evdeyim, iyiyim, sağlığım yerinde’ demeye hiçbirimizin hakkı yok. Üzerimize düşeni görev yerine getireceğiz” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kabus bitmiyor! 'Ölüm oranı gripten 10 kat fazla' Kabus bitmiyor! 'Ölüm oranı gripten 10 kat fazla'
Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahaleKimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’da eğitim yatırımları görüşüldü

Kütahya’da eğitim yatırımları görüşüldü

Nikahlar Korona virüs hassasiyeti ile kıyılıyor

Nikahlar Korona virüs hassasiyeti ile kıyılıyor

Başkan Doğan: "Zor günleri birlikte aşacağız"

Başkan Doğan: "Zor günleri birlikte aşacağız"

Kayseri’de trafik kazası: 7 yaralı

Kayseri’de trafik kazası: 7 yaralı

Konya Valisi Toprak'tan hastanelerdeki yoğunluk oranına ilişkin açıklama:

Konya Valisi Toprak'tan hastanelerdeki yoğunluk oranına ilişkin açıklama:

Edirne'de trafik kazası: 2 yaralı

Edirne'de trafik kazası: 2 yaralı

Samsun Namaz Vakitleri 10 Nisan Cuma

İmsak
04:25
Sabah
05:56
Öğle
12:41
İkindi
16:21
Akşam
19:16
Yatsı
20:41

Samsun Nöbetçi Eczaneler10 Nisan Cuma

Doğa Eczanesi
Ilkadim
Dokuz Eylül Eczanesi
Ilkadim
Kahvecioğlu Eczanesi
Ilkadim
Balcı Eczanesi
Atakum
Ecem Eczanesi
Atakum
Saral Eczanesi
Tekkekoy
Gülşah Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Orta Karadeniz'de koronavirüs tedbirleri

Orta Karadeniz'de koronavirüs tedbirleri

2019 yılı 2. Dönem Buzağı Desteklemesi başvuruları için önemli uyarı

2019 yılı 2. Dönem Buzağı Desteklemesi başvuruları için önemli uyarı

Samsun Valiliği’nden provokasyon ses kaydı uyarısı

Samsun Valiliği’nden provokasyon ses kaydı uyarısı

Samsun’da polisten kaçarken yanan araçtaki uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan sürücü tutuklandı

Samsun’da polisten kaçarken yanan araçtaki uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan sürücü tutuklandı

Samsun'un Sakıp Ağası..

Samsun'un Sakıp Ağası..

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.